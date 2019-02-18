中國童裝需求長線動能佳 淘帝-KY將擴展華北市場

中國十大童裝品牌商淘帝 (2929-TW) 甫公布 1 月合併營收 5.09 億元，月減 23.77%，但較去年同期成長 11.07%，並創同期新高，展望 2019 年，淘帝自今年起將陸續推出 TOPBI 品牌「7 Plus」形象店，下一步也將前進華北，除了山西已有代理商，目前北京、河北和內蒙古都是尚未插旗的市場，具有強大的成長潛力。

為發展 TOPBI 品牌朝全渠道 O2O 消費趨勢布局，淘帝已開發自有官網、APP 並新增線上代理商，帶動去年電商業績成長多達 2 倍，淘帝說明，儘管今年整體廣告費用有較明顯的增加，但由於電商銷售成長動能強勁，可望進一步帶動獲利能力。

另一方面，淘帝推出的「7 Plus」形象店，是專門為具大坪數需求且人流穩定的購物中心設計，坪數較百貨、街邊專賣店等門市平均坪數多出近 1 倍，可望藉此持續提升品牌領先形象；截至目前，淘帝在中國實體總店數已超過 1600 家。

淘帝也指出，TOPBI 品牌已將山西首間直營門市轉讓予山西代理商經營，有助減低開立直營門市經營成本風險，未來將以此營運模式，並規劃開設 TOPBI 直營旗艦店，並吸引更多優質加盟商和代理商加入，接下來將揮軍華北市場。