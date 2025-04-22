〈財報〉3M警告關稅將重擊獲利 全年財測仍不變、首季表現優預期

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-04-22 19:40

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美國工業製造巨頭 3M(MMM-US)周二 (22 日) 美股盤前公布財報，雖首季表現優於市場預期，但因中美貿易戰升溫，該公司警告今年每股獲利恐將因此縮減最多 0.4 美元。不過，3M 仍維持全年財測不變，預估 2025 年調整後每股獲利將介於 7.60 至 7.90 美元之間。

該公司坦言，來自貿易緊張局勢的風險正在上升，這對致力於扭轉局勢的執行長布朗 (William Brown) 而言是一大挑戰。近日，中國宣布對美國進口商品課徵高達 125% 的報復性關稅，以回應美國總統川普將中國商品關稅提高至 145% 的舉措。這使得外界更加擔憂全球經濟成長放緩，及消費者信心下滑對產品銷售造成衝擊。

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3M 的產品線涵蓋消費與工業各大領域，被視為經濟風向球之一。根據加拿大皇家銀行資本市場 (RBC Capital Markets) 資料，該公司約 11% 的營收來自中國市場，也讓它在這場貿易戰中處於風險前線。

3M 表示，受關稅影響，全年獲利可能會因此減少每股 0.20 至 0.40 美元。不過，該公司強調目前尚未調整原本設定的全年財測，並仍預期全年有 2% 至 3% 的內增性銷售成長。

在首季財報方面，3M 繳出優於市場預期的成績。第一季 (截至 3/31) 經調整後每股獲利報 1.88 美元，超過分析師平均預估的 1.77 美元，首季調整後營收為 57.8 億美元，也略高於市場預估的 57.5 億美元。不過，首季總營收仍年減 1%，降至 60 億美元，顯示整體銷售環境仍承壓。

財報公布後，3M 股價在周二盤前一度下跌 1.1%，但截稿前翻紅上漲 3.10%，每股暫報 130 美元。自今年以來，3M 股價已下跌 2.3%，表現優於同期標普 500 指數的 12% 跌幅。

儘管 3M 警告貿易戰可能對全年獲利造成壓力，但由於公司維持全年財測不變，加上首季財報優於市場預期，投資人普遍解讀為正向訊號，支撐股價逆勢走高。