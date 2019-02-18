旭源投入利基醫療、食安包材產能到位 今年貢獻營收

旭源 (8421-TW) 受惠國內春節前食品包裝材料需求旺季，及印尼廠業績創新高挹注，今年 1 月營收 1.25 億元創新高，同時，旭源在台投入利基醫療、食安包裝材料業務，預估今年起此新領域業績將挹注營收再成長。

同時，旭源也看好海外市場如印尼業績貢獻度攀高，在原有的租用廠生產之外已取得土地將新廠設置，預計今年正式動工興建。

旭源 1 月營收創新高，主因在台灣春節前食品包裝積層袋需求大幅提高，造成 1 月積層袋出貨創高，同時，海外如印尼地區單月營收已成長到 1500 萬元水準，也創歷史新高。

旭源具備機器設備、印刷及原料等集團優勢，而該公司所最新規劃的投入利基型醫療、食安機能包裝材，是旭源的包裝產品由包裝飲料瓶裝飲料收縮膜、食品積層袋等快銷品領域，進一步跨入到生技、醫美、食安等產品等加值型包材產品業務領域。

旭源去年由嘉義大埔美新廠開發生產生技面膜積層袋包裝材，並且已具備對於上市醫美公司出貨的實績，旭源主管指出，該公司對於此類利基型產品業務已經組成新團隊，以因應大量的市場開發需求，此新組成團隊目前已全數到位；同時，旭源並在新竹新承租 400 坪的新廠，藉以生產生技、醫美、食安等加值型產品業務，全部設備也已全數到位，預估第 3 季貢獻營收。

旭源看好利基型機能積層袋包材的市場潛力，該公司除了以新組成團隊大力開發此一市場，該公司主管並透露，未來此一業務部門將不排除獨立成為子公司，可望成為大力貢獻旭源獲利的一隻小金雞。

此外，旭源在海外飲料市場也有商機驅動，今年將在印尼地區強大需求帶動下，將對印尼生產線加碼投資 3000 萬元資金，在原有 3 條生產線之外將再擴充 1 條印刷線，有助於當地的包裝產品供應量及市場占有率。

目前包括宏全及旭源，除台灣本地市場外，都積極發展海外事業，宏全一舉囊括亞洲地區重要市場並發展自有品牌飲料產品，甚至打入非洲地區市場，而旭源包括巴西、印尼等具有人口紅利的地區，也成該公司業務發展重點。

目前旭源在巴西及印尼均有設廠，且具備機器設備、印刷及原料等集團一條龍生產優勢，計畫擴大兩地營運，旭源的飲料收縮膜包材並已打入統一 (1216-TW)、黑松 (1234-TW) 等品牌大廠的供應鏈，今年收縮膜營收比重可望再成長。