建商買地意願低 1月份中國土地市場急凍

根據中國中原地產研究中心統計數據顯示，2019 年 1 月份，中國一、二線城市土地銷售金額出現下滑幅度明顯。1 月份，中國 40 個一、二線城市土地拍賣達人民幣 2525.9 億，年減 15.4%，月減 32.4%。

圖: 中國統計局, wind

整體而言，最近幾個月中國熱門城市土地成交額以年成長來看漲幅已經減緩。平均土地溢價率 40 個城市中，有 32 個城市出現溢價率下調。

此外，中國指數研究院統計顯示，在成交量方面，2019 年 1 月份，中國 300 個城市共成交土地 1958 筆，月減 43%，年減 1%；成交土地面積 8191 萬平方公尺，月減 41%，年減 3%。其中，住宅類用地 609 筆，月減 42%，年減 0.3%；成交面積 3031 萬平方公尺，月減 40%，年減 7%。

1 月的中國土地市場需求疲弱，一方面是因為季節性因素，受到春節因素，加上今年春節比去年早近半個月，因此影響房市交易量，連帶衝擊建商買地的意願；因此，需要結合 1、2 月份數據才能看出土地市場的衰退呈度是否加劇。另一方面則是建商心態轉變，去年房市降溫，土地流標現象增加，對於建商買地的積極性會產生一定影響。

業內人士認為，中國房市疲弱讓土地開發商信心未回溫，加上大部份建商土地儲備充足，土地市場降溫是正常現象。同時，土地市場相對於房市是一個落後指標，2017 年，在主要一線、二線房市開始降溫下，2018 年的土地市場還在成長，直到最近幾個月成交量才開始下滑。

此外，根據中國土地購置均價占商品房銷售均價比重趨勢來看，這一比例位在相對高檔，2017 年該數據歷史新高的 68%，2018 年則略為下滑至 64%。

這一比例顯示房價與地價之間的關係。該數值比值越高，顯示建商買地成本越高，高價競標的風險也越大，因為地價漲幅已經超過房價。因此 2019 年，土地市場調整機率仍大。

目前，中國建商還未嗅到房市觸底的跡象，因此要等住宅市場出現平穩訊號，土地市場才會回歸正常。在此之前，建商買地會較為謹慎，但財務相對健全的建商，買地的態度有機會較為積極。