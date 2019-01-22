「一城一策」將成為 2019年中國房市調控主基調

近期中國地方兩會陸續召開，從地方政府工作報告內容可以看到，中國政府針對房市調控方面「一城一策」的說法明顯增加，充份說明未來中國房市政策將會因地制宜。

圖: 東方財富網。中國地產類股指數走勢。

目前福建、河南、杭州、寧波等地均表示，將研究訂定並實行「一城一策」房市調控方案。

中原地產首席分析師張大偉認為，中國房市預期已經開始轉變，房地產政策最嚴厲的時期已經過去，各地方政府將會做出微調，預估今年有可能超過 30 座城市的房市政策將出現調整，並認為只要房價不漲的城市，房地產政策都有鬆動的可能性。

不過，「一城一策」並不意味著中國政府會在房市調控上放水，整體而言房市政策仍是趨向嚴格，只是在程度上有所緩和。中國國家主席已經不斷向外宣示「房子是用來住的，不是用來炒的」，在這個大架構下中國高層抑制房價上漲的決心不會有所改變。因此，2019 年房市政策將依然以打擊投機，保護剛性需求為主。

至於中國各地今年房市調控的方向，江蘇提出，2019 年要擴大住房保障力道，因城施策健全市場體系和保障體系。

河南方面則提出，2019 年將繼續落實房地產市場調控責任，堅持因地制宜、綜合施策，實行「一城一策」。

福建提出，2019 年將編制實施住房發展規劃，其中，福州、廈門編制「一城一策」方案，確實執行穩地價、穩房價、穩預期。

整體而言，今年中國房地產市場仍將在調控中前進，因此第一季，甚至是上半年中國房屋銷售與投資仍可能延續下滑的趨勢，但在「一城一策」制度之下，房市整體下滑幅度將較為溫和。至於下半年房市發展仍要觀察一、二線城市的變化，以及市場氣氛是否有轉變而定。