經常帳赤字恐擴大 大摩：中國會更依賴外資

摩根士丹利報告指出，中國經常帳恐出現 (年度) 赤字，且將進一步擴大，為維持經濟成長，未來中國會更依賴外資。

中國上一次出現經常帳赤字，是在 1993 年；但大摩認為，與當年不同的地方在於，中國經常帳赤字在國內生產毛額 (GDP) 中的占比，會持續增加。

大摩預估，2019 年，中國經常帳赤字的 GDP 占比為 0.3%，2020 年，將進一步擴大至 0.6%。

在此之前，中國經常帳盈餘的 GDP 占比，已從 2017 年第 3 季的 10.3%，大幅下滑至 2018 年同期的 0.4%。

報告稱，中國人口邁向老齡化，該趨勢導致國民儲蓄率下滑；此外，中國消費者對進口商品及出國旅遊的需求，正持續增加，這些因素，都可能使國家支出超過收入。

另一方面，官方數據顯示，2018 年，中國 GDP 僅 6.6%，創 28 年新低，經濟成長明顯趨緩。

在上述情況下，大摩估算，自今年起至 2030 年，中國每年至少需要 2100 億美元的淨外資流入，才能弭平赤字。

大摩報告寫道，這意味著，中國必須改善其商業環境，加速股、債市場開放，並提升人民幣作為國際儲備貨幣的地位，才可能吸引更多外資進入。

大摩報告表示，長期來看，A 股市值仍持續成長，流入股市的資金，可能會增加；若今年中國經濟成長持穩，可望吸引更多資金流入 A 股。