〈房產〉3月五大銀行新承做房貸利率 創逾16年新高

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-04-22 17:53

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中央銀行今 (21) 日公布 3 月五大銀行 (台銀、合庫銀、土銀、華銀和一銀) 新承做放款統計，新承做房貸較上月增加 210.67 億元至 820.09 億元，反映工作天數較上月增加，同時，房貸利率續揚 0.019 個百分點至 2.264%，創 2009 年 1 月以來新高。

央行說明，房貸利率上漲主因為央行的選擇性信用管制，使銀行自我風險控管趨嚴，而 3 月新青安新承做占比約 38.58%。

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央行認為，房市的投機行為已較降溫，從成交量減少、價格漲勢也縮小，民眾對房價的預期降溫中等可看出，同時，不動產貸款的集中度占比也逐漸往下走、年增率縮小中。

至於美國關稅措施對整體經濟和國內房市的衝擊，央行則認為，尚需要一些時間觀察，目前是看到信用配置是有朝央行希望的方向發展。

據統計，3 月台北市買賣移轉棟數約達 2401 棟，月增 29.7%，年減 11.3%；新北市 3735 棟，月增 4.4%，年減 34.1%；桃園市移轉量 3405 棟，月增 10.9%，年減 14.2%；台中市移轉量為 4094 棟，月增 27.9%，年增 2.5%；台南市 1550 棟，月增 23.2%，年減 46.4%；高雄市 3026 棟，月增 15%，年減 21.2%。。

而信義大台北房價指數顯示，大台北地區月減 0.51%、年增 3.28%。