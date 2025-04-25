台經院：買賣方對價格認知差距等4因素 未來半年房市買氣趨悲觀

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-04-25 11:24

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台灣經濟研究院今 (25) 日公布 3 月營建業營業氣候測驗點調查為 94.34 點，較上月大減 7.53 點，處明顯下滑的態勢，台經院直指，由於國內景氣趨緩、打炒房政策未放寬、買賣方對價格存在認知差距，以及龐大預售推案進入完工階段，未來半年房市景氣恐持續偏悲觀。

台經院說明，3 月六都建物買賣移轉件數月增率為 16.8%，主要是反映過戶交易天數多於 2 月，再加上春節後部分地區新案交屋潮再起，但若以年增率來看，實際上跌幅高達 21.1%，房市現況明顯處低檔。

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展望未來半年，台經院表示，房市景氣恐偏向悲觀，主要因 (1) 國內經濟情勢因對等關稅影響而趨緩、(2) 住宅市場銷售動能在政策未有所放寬，以及 (3) 買賣雙方對於價格認知存有差距，再加上 (4) 前幾年不動產開發商大量推案，龐大預售推案進入完工階段。

台經院也提到，後續企業投資若停滯，恐連帶衝擊商用不動產市場。

而在營造業方面，因成本壓力仍未緩解，3 月整體營造業景氣僅以持平視之。