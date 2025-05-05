曾說「我沒開玩笑」 川普改口：無意尋求第三任期

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-05-05 08:00

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美國總統川普近日在接受 NBC 訪問時，改口表示，他並未認真考慮尋求總統第 3 任期，這不是他想追求的方向。

在周日播出的 NBC《與媒體有約》(Meet the Press) 專訪中川普表示：「我希望度過輝煌的 4 年，然後交棒給某人，理想情況下是交給一位偉大的共和黨人，由一位偉大的共和黨人來發揚光大。」

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他也提及，「有很多人在賣 2028 帽子，但這不是我想做的事情。」

川普還強調了共和黨內其他幾位嶄露頭角的人物，他說自己不再擔任共和黨當選領袖後，這些人有能力扛起「讓美國再次偉大」（MAGA）的大旗。

他不僅提到了副總統萬斯，還提到了國務卿盧比奧。 他在採訪中指出，「我將擔任 2 任總統，總計 8 年。我一直認為這非常重要。」

今年 3 月川普曾表示考慮第三度參選總統「並非玩笑」，最新專訪中他再次提到盟友強烈要求其參選。但面對這些勸進，川普表示他清楚現實障礙：「據我所知，這是不被允許的。」

此外，川普也駁斥了關於經濟問題的批評。主持人提及關稅政策擾亂國際經濟，導致美國經濟自 2022 年以來首次萎縮，川普回應：「注意，是的。一切都好。我說過，這是一個過渡時期。我認為我們會做得非常好。」

當被問及美國經濟是否會繼續萎縮，川普回答：「任何事情都可能發生。但我認為我們將擁有美國歷史上最耀眼的經濟。」