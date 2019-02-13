上證G60指數本周推出 為科創版鋪路

根據中國上證報報導指出，上交所將於 2 月 15 日推出上證 G60 科創走廊指數，此將分為綜合指數和成分指數。指數取樣樣本將選自科創走廊九城市中 (松江、嘉興、杭州、金華、蘇州、湖州、宣城、蕪湖、合肥) 於上交所上市的公司。

同時能有資格入選的公司，其營運需屬於新能源、新能源汽車、節能環保、生物產業、新材料、高階設備製造、高技術服務業、數位創意等產業。

依照計劃將包含 161 個成份股，合計市值達人民幣 1.5 兆元。而兩個指數均以 2016 年 5 月 24 日為基準日，以 1000 點為基準點。

綜合指數將反映這九大城市經濟發展的狀況，象徵這九大城市經濟發展的晴雨表。至於成份指數則選取這九個城市已上市企業，最具有科創代表性的新興戰略產業企業。

而市場人士認為該指數的推出，有助於這九個城市從「中國製造」邁向「中國創造」，也可以顯示出長江三角產業朝向高品質發展。

圖: 金融界

G60 科創走廊沿滬嘉杭、滬蘇湖宣蕪兩個方向發展，涵蓋面積約 7.62 萬平方公里，區域常住人口約 4900 萬人，GDP 總量約人民幣 4.86 兆元。

而 G60 和科創板具有高度相似性，因此推出該指數市場認為是為科創版預做暖身，可以讓市場更清楚判斷那些潛力獨角獸企業能在科創版上市。

根據了解，目前上交所暫定先期推出綜合指數，待條件成熟後，逐步推出成份指數，未來將以成份指數為基礎，推出可交易的 ETF 產品，進一步擴大上證 G60 指數的影響力。

目前 G60 科創走廊正在打造「一廊一核多城」的空間布局，將共建以機器人及智慧製造、IC、生物醫療、高階裝備、新能源、新材料、新能源汽車等為主導的產業聚落。