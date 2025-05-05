川普「重臣」盧比歐一人扛四職 大金主馬斯克相形落寞

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-05-05 07:40

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美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）暫代國安顧問，成為扛下兩大國安重任以及外援機構負責人、國家檔案總管，身兼四職重要人物，不僅顯示川普對他的信任，也顯示他與白宮辦公廳主任懷爾斯 (Susie Wiles) 關係密切。

川普日前宣布，將提名現任國安顧問瓦爾茲（Mike Waltz）出任駐聯合國大使，並由盧比歐暫代國安顧問一職。

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據悉，瓦爾茲因先前不慎將一名記者加入 Signal 群組，導致機密軍事計畫外洩而突遭解職，不僅如此，據傳他還在未獲川普授權情況下，與以色列總理內塔尼亞胡就對伊朗採取軍事行動進行「密切協調」而激怒了川普。

盧比歐過去曾是川普在 2016 年總統初選的對手，還曾互嗆是「騙子」，如今卻是最信任的左右手。外媒分析，由於盧比歐對川普的要求「有求必應」，履行「美國優先」政策，讓川普更加倚重他。

一名美國官員向《路透社》表示，川普同意無限期維持新的安排，讓盧比歐同時擔任國務卿和國家安全顧問。美國政治媒體 Politico 報導則稱，預計盧比歐將擔任這兩個職位至少六個月。

《紐約時報》指出，盧比歐一人扛四職，顯示他與白宮辦公廳主任懷爾斯關係密切。分析師人士認為，同時擔任多個角色「從來都不是理想的狀況」，因為領導政府機構和專案是一項重大任務，需要傾注大量精力。

與身負重任的盧比歐相比，一度是川普跟前大紅人的特斯拉執行長馬斯克，就顯得相形落寞。馬斯克在政府效率部的工作並非坦途，不僅引發爭議，也拖累特斯拉的股價表現。

《金融時報》報導，自與美國政府高官發生爭執後，馬斯克大多數情況下不在位於白宮附近的辦公室辦公，而是遠端指揮政府效率部。面對由擔任執行長的特斯拉公司近期慘淡業績，馬斯克先前表示，他將減少在政府效率部的工作時間。

《華盛頓郵報》稱，馬斯克開始「厭倦」政治。懷爾斯向其記者透露「馬斯克人不在白宮，但這真的不重要」，她定期會與馬斯克通話。