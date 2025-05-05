【Joe’s華爾街脈動】周報：焦點轉向聯準會政策與經濟數據，反彈行情面臨技術阻力測試

Joe Lu 2025-05-05 07:16

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市場在經歷波動性上漲後，迎來關鍵一週；尋求政策清晰度

Joe Lu, CFA 2025 年 4 月 29 日 美東時間

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一周市場觀點

上週市場戲劇性地展現了多空交織的局面，為即將到來的關鍵一週奠定了複雜的基礎。股市急劇反彈（標普 500 指數 +5.18%，那斯達克指數 +6.97%），大致收復了先前因令人擔憂的第一季 GDP 萎縮 (-0.3%) 所引發的跌幅。貿易樂觀情緒的轉變，加上四月份就業報告強勁的表現，都為此波反彈帶來助力。然而，這發生在美股指數更廣泛的負面技術趨勢背景下，引發了對此波反彈可持續性的疑問，而本週的事件將對此進行考驗。

固定收益市場的大漲（長期公債上週 +3.46%）以及相關的投資存續期間情緒改善是顯著的發展。這表明市場參與者可能正在消化通膨壓力緩解的預期，或重新調整對美國聯準會政策的預期。關鍵的考驗將於本週三的 FOMC 聲明及主席鮑爾的記者會上到來；他們的基調和評估對於驗證或挑戰市場在上週所觀察到的利率預期和存續期間偏好的明顯轉變至關重要。

縱觀各資產類別，上週出現的幾項分歧值得未來密切關注。即使在股市和債市反彈之際，美元仍走強 (+0.81%)，這是一種略顯非典型的模式，若持續下去可能對國際資產構成壓力。此外，WTI 原油價格的急跌 (-8.38%) 以及黃金 (-2.36%) 未能從顯著降低的殖利率中受益，顯示除了單純的風險偏好 / 避險情緒之外，還有其他因素對其造成影響，可能與特定的供需動態或與股市的反彈相衝突的更廣泛的經濟成長擔憂有關。

上週美國各類股的表現突顯了對成長股（科技類股 +9.05%）的偏好，但也見到週期性類股，如工業類股 (+6.84%) 的參與，而防禦性類股，如必需消費品 (-0.50%) 則表現落後。這種內部動態將是本週需要重點監控的——領漲力道會否會進一步擴大，表明對復甦的信心，或者如果經濟數據或聯準會的評論令市場樂觀情緒失望，防禦性類股是否會收復失地？對即將公布的數據，特別是 ISM 服務業指數，市場的反應將提供線索。

總體而言，上週的價格走勢雖然正面，但發生在整體趨勢偏空以及與企業獲利和消費者信心相關的基本經濟訊號令人擔憂的背景下，這形成了一個關鍵的轉折點，代表市場需要得到確認。本週密集的經濟數據和聯準會對外發布的資訊將帶來充足的機會，進而確認此轉折點，抑或可能逆轉上週樂觀走勢提供了。

一周重點摘要

焦點列表重點

本週的焦點列表突顯了那些在上週的技術發展後，為近期前景設定了有趣情境的資產：

標普 500 金融類股：上週上漲 + 3.39%。中性的技術評估顯示穩定性；若在本週的聯準會會議期間持續穩定，可能強化其韌性。(全文未完)