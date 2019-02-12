美股盤後 – 美中貿易協議變數仍在 聯電 ADR 暴跌

週一 (11 日) 美中貿易協議的不確定性，及二次政府關閉的擔憂令市場情緒承壓，美股收盤大致持平且交易量減弱，顯示華爾街正等待更有力的市場催化劑出現。

週一 (11 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 53.22 點，或 0.21%，收 25053.11 點。

S&P 500 指數上漲 1.92 點，或 0.07%，收 2709.80 點。

那斯達克指數上漲 9.71 點，或 0.13%，收 7307.90 點。

費城半導體指數上漲 6.46 點，或 0.50%，收 1308.88 點。

醫療保健股是道瓊指數最大的拖累，聯合健康 (UNH-US)、輝瑞 (PFE-US)、默克 (MRK-US) 分別下跌超過 1%。

尖牙股方面，(FAANG) 蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.58%；Netflix (NFLX-US) 下跌 0.53 %；臉書 (FB-US) 下跌 0.92%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.18%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.02%。

蘋果在中國遭遇銷售逆風。(圖：AFP)

IDC 最新報告稱，去年第四季 iPhone 銷售量下滑 20%，促使蘋果週一股價下跌。

半導體方面，高通 (QCOM-US) 股價上漲 1.07%；AMD (AMD-US) 下跌 0.39%；Intel (INTC-US) 下跌 0.14%；Nvidia (NVDA-US) 下跌 1.16%。

銀行股方面，美國銀行 (BAC-US) 上漲 0.42%、高盛 (GS-US) 下跌 0.18%、摩根大通 (JPM-US) 下跌 0.47%。

台股 ADR 方面僅台積電 ADR (TSM-US) 上漲 (1.32%)。聯電 ADR (UMC-US) 下跌 7.65%；日月光投控 (ASX-US) 下跌 4.29%；友達 ADR (AUO-US) 下跌 1.88%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 2.14%。

企業消息方面，特斯拉 (TSLA-US) 受到 Cannacord Genuity 升評激勵，該公司股價應聲上揚 2.3%。Cannacord Genuit 稱特斯拉近期降價有助於實現銷售平價 Model 3 車款的目標。

華爾街分析

中美之間的第二輪貿易談判於週一 (11 日) 開始，但投資者仍然不確定兩國是否能夠在 3 月 1 日貿易戰結束前達成貿易共識，特別是美國兩艘軍艦駛入南沙群島中國宣稱主權的水域，引發中國震怒。

紐約安聯全球投資公司 (Allianz Global Investors) 美國投資策略師 Mona Mahajan 表示：「在即將到來的事件中，我們最關注美中發展，這不僅對美國股市構成了威脅，也顯然對中國股市、中國經濟也構成威脅。」

2019 年第一季獲利前瞻已減弱，今年開始的季度收益比去年下降 0.2%，這將是自 2016 年第二季以來首次收縮。

摩根士丹利首席股票策略師 Mike Wilson 週一將 S&P 500 指數年度每股純益成長目標從 4.3% 下調至 1%，並警告即將出現盈利衰退。

SlateStone Wealth LLC 首席策略師和資深投資組合經理 Robert Pavlik 表示：「這反映了人們對全球經濟放緩的擔憂，而人們正逐漸意識到這是受到關稅和緊縮貨幣政策的影響。」

Pavlik 還補充提到：「企業前瞻指引好壞參半，但貿易不確定性才是主要關聯問題。」