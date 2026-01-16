盤中速報 - 費城半導體大漲1.69%，報7969.69點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間16日10:30，費城半導體上漲132.4點（或1.69%），暫報7969.69點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+5.4%
- 近 1 月：+12.12%
- 近 3 月：+15.82%
- 近 6 月：+37.05%
- 今年以來：+6.38%
焦點個股
費城半導體成分股以Onto Innovation Inc.(ONTO-US)領漲。Onto Innovation Inc.(ONTO-US)上漲7.73%；艾司摩爾(ASML-US)上漲5.37%；美光科技(MU-US)上漲4.94%；超微半導體(AMD-US)上漲2.74%；應用材料(AMAT-US)上漲2.28%。
部分成分股表現相對疲軟，萊迪思半導體(LSCC-US)下跌0.06%。
