search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大漲1.69%，報7969.69點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間16日10:30，費城半導體上漲132.4點（或1.69%），暫報7969.69點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+5.4%
  • 近 1 月：+12.12%
  • 近 3 月：+15.82%
  • 近 6 月：+37.05%
  • 今年以來：+6.38%

焦點個股


費城半導體成分股以Onto Innovation Inc.(ONTO-US)領漲。Onto Innovation Inc.(ONTO-US)上漲7.73%；艾司摩爾(ASML-US)上漲5.37%；美光科技(MU-US)上漲4.94%；超微半導體(AMD-US)上漲2.74%；應用材料(AMAT-US)上漲2.28%。

部分成分股表現相對疲軟，萊迪思半導體(LSCC-US)下跌0.06%。


文章標籤

美股美股盤中美股指數盤中速報費城半導體

相關行情

台股首頁我要存股
費城半導體7966.861.65%
Onto Innovation Inc.216.8401-0.46%
艾司摩爾1362.13+2.29%
美光科技360.9175+7.21%
超微半導體232.655+2.08%
應用材料325.59+2.04%
萊迪思半導體86.38+1.35%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty