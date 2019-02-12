併購潮襲來 大摩宣布自金融危機以來最大筆併購案

摩根士丹利週一 (11 日) 宣布計劃斥資 9 億美元收購加拿大初創公司 Solium Capital。

受此消息激勵，Solium Capital 週一股價開盤隨即暴漲，截稿前，漲幅近 43%。摩根士丹利 (MS-US) 股價開高，但爾後隨大盤走低，截稿前股價下跌逾 1%。

Solium Capital 股價走勢圖。

摩根士丹利表示，將以每股 19.15 加幣收購 Solium Capital，併購交易預計將在今年第二季完成。

摩根士丹利執行長高曼 (James Gorman) 釋出消息希望進行更多收購：「去年是我們第一次覺得可以開始考慮收購的一年。」

Evercore ISI 銀行分析師 Glenn Schorr 寫道：「這筆交易顯然有兩個目標，其一是能經營有利可圖的股票計劃管理業務，拓展幾百萬客戶經銷範圍，第二是摩根士丹利提供世界級財富管理服務給 Solium 現有和未來潛在的客戶。

Schorr 表示：「Solium 在過去 5 年營收複合成長率高達 11%，這將進一步強化摩根士丹利財富管理的穩定性。」

這是摩根士丹利自金融危機以來規模最大的一筆交易，而三天前美國銀行業也出現近十年最大的併購案。

美國地區銀行 BB&T 同意以超過 280 億美元收購 SunTrust Banks，整併後將以新公司名稱經營，並有望成為美國第六大銀行，亦成為美國銀行業整合浪潮的重大一步。

美國銀行執行長 Brian Moynihan 近期就曾公開預言，新一輪大型銀行併購潮即將出現。

自金融危機爆發以來，美國銀行業的併購交易一直處於低迷狀態，主因是監管機構對資產規模逾 500 億美元的銀行實行嚴格的規定。

直到近期美國政府放鬆這些審查規定、降低公司稅，吸引外資，並促進跨國企業資本回流，美國銀行業併購潮才開始逐漸顯現出來。