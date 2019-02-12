特斯拉獲升評 大摩：特斯拉將面臨強大的競爭對手

週一 (11 日) 摩根士丹利分析師 Adam Jonas 表示：「特斯拉對電動汽車市場的主導地位是不可持續的，很快就會被這家初創公司 Rivian 撼動。」然而，Canaccord Genuity 分析師認為該公司今年的電動車普及率將會提升，促使特斯拉股價開盤揚升。

特斯拉 (TSLA-US) 受到 Canaccord Genuity 升評與提高目標價格的激勵，週一 (11 日) 該公司股價開盤走高。

特斯拉股價走勢圖。

Canaccord Genuity 分析師 Jed Dorsheimer 週一在給客戶的一份報告中表示：「華爾街低估了特斯拉電動車的市占率，研判特斯拉在 2019 年業務會更加穩定，投資者目前的擔憂會少得多。」

Dorsheimer 將特斯拉股價評級從「持有」升評至「買入」，目標價格從 330 美元上調至 450 美元，比上週五 (8 日) 收盤價 (每股 305.80 美元) 還要高出逾 40%。

Dorsheimer 稱：「我們認為特斯拉最近一系列降價舉措，證明特斯拉成本削減及合適員工規模將實現其最終目標，隨著 12.3 億美元的強勁現金流和資產負債表上 37 億美元現金，我們認為資金困境不再是問題，特斯拉可靈活處理即將到期的可轉換債券。」

然而，週一 (11 日) 摩根士丹利卻提出不一樣的看法，其分析師 Adam Jonas 表示：「特斯拉對電動汽車市場的主導地位是不可持續的，很快就會被這家初創公司 Rivian 撼動。」

Jonas 預計 Rivian 將獲得專注於皮卡和休旅車 (SUV) 等成長最快領域的人才和資本，成為特斯拉即將面臨強大的競爭對手。

Jonas 表示：「我們相信隨著電動車成為 OEM (原設備製造) 投資和策略的焦點，Rivian 等公司在投資者心中將更有份量。」

皮卡貨車在美國相當受歡迎的車型，具有潛大的市場價值，目前許多車商搶推電動皮卡計畫，特斯拉、Rivian 和 Workhorse 甚至傳統車商豐田、福特都紛紛加入行列。

美國新創車廠 Rivian 在去 (2018) 年 11 月洛杉磯車展，首次發表他們的兩款電動車，R1T 電動皮卡和 R1S 電動休旅車，即引發市場轟動。

美國新創車廠 Rivian 推出 R1T 電動皮卡。(圖： Rivian 官網)

特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 在去年第四季財報會議上放出風聲表示，特斯拉皮卡貨車有望在今年夏天亮相，並稱這款電動車將會非常獨特，不同於市面上的任何產品。

去年 12 月，馬斯克在推特上向各界集思廣益皮卡設計元素，也收到許多積極的回饋，包括自動停車功能、四輪轉向系統 (4WS) 等，但隨著 Rivian 等車商搶先亮相自家皮卡，特斯拉若不加把勁則恐將錯失這塊大餅。