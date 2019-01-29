中國與台灣需求齊揚 碩禾Q1營運表現可期

太陽能導電漿廠碩禾 (3691-TW) 受惠中國單晶 PERC 需求火熱，去年 12 月起已啟動拉貨潮，而國內太陽能電廠也趕在 3、4 月前併網，近期拉貨動能強勁，第 1 季營運表現看佳，在市況回溫下，今年整體營運可望大幅優於去年。

太陽能產業去年下半年受到中國六一新政影響，需求低迷、價格也重挫，除矽晶圓廠與電池廠與等營運受衝擊外，碩禾也難逃影響，去年第 3 季營運因此由盈轉虧，稅後虧損達 3.15 億元，使每股虧損 5.24 元。

不過，去年 11 月起，太陽能市場開始出現回溫跡象，需求增溫下，也帶動價格開始回升。展望第 1 季，碩禾董事長陳繼明表示，目前中國單晶 PERC 需求火熱，從去年 12 月開始，已提早啟動拉貨潮，甚至有些中國一線單晶廠，農曆春節還將縮減產線休假時間，加班趕工。

除中國市場外，陳繼明指出，國內市場的太陽能電廠，大多也趕在 3、4 月前併網，帶動近期拉貨動能強勁，預期第 1 季中國與台灣需求都將持續。他並看好，今年碩禾營運將會大幅優於去年，全年營收可望年增 2 成。

碩禾去年第 3 季稅後虧損 3.15 億元，較第 2 季與 2017 年同期轉虧，每股虧損 5.24 元。去年前 3 季稅後虧損 1.46 億元，較 2017 年同期轉虧，每股虧損 2.42 元。