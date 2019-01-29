溢價逾20%換股合併 捷邦跳空漲停 應華開盤走跌

能率集團旗下捷邦國際 (1566) 昨天董事會宣布進行集團合併，能率集團旗下應華 (5392) 以溢價 20.48% 換股合併捷邦，未來捷邦將下櫃，新應華 2019 年車用營收比重攀升至 50% 躍身為車用概念股，兩檔股價今天恢復交易，捷邦股價跳空漲停鎖住，掛買未成交張數一度高達 15 萬張，應華則開低。雙方股權轉換來看，將以 1 股捷邦普通股換發應華 0.5291 股普通股，未來將依雙方配發股息做調整，以 25 日應華、捷邦國際收盤價 33.25 元、14.6 元計算，應華以溢價 20.48% 換股合併捷邦，預計 3 月 27 召開股東臨時會討論該議案，最快 6 月 27 日完成股份轉換，屆時捷邦將成為應華 100% 轉投資子公司，捷邦將下櫃。



捷邦主要為粉末冶金製造及齒輪箱生產為主，長期以來供應德國 Bosch 電動工具機的生產，由於 Bosch 公司為世界主要汽車 Tier 1 零組件供應商之一，捷邦公司歷經兩年半研發及認證，取得 Bosch 公司認可，自 2018 年下半年起供應 ABS 煞車模組零件。



據了解，此次應華合併捷邦主要著眼於日本第一化成公司，目前捷邦持股第一化成股權 66%、應華持股 30%，隨著應華合併捷邦，日本第一化成的股權走向單純，未來不排除回台掛牌。



根據統計，今年該集團車用營收比重約 30%，應華合併捷邦後，新應華車用營收占比可望達 50%。