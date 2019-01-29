台灣主要報紙重要財經新聞 2019年1月29日

美國司法部周一公布對華為以及該公司財務長孟晚舟的起訴書，指控該公司從銀行和電信欺詐、妨礙司法公正、合謀竊取 T-Mobile US Inc 的商業機密等多項罪名。

晶圓代工龍頭台積電位於南科 Fab14B 廠傳出晶圓品質瑕疵問題，影響上萬片晶圓報廢，台積電將緊急向客戶說明，延後出貨。台積電發言體系昨（28）日表示，主要是因為化學材料供應商供應不合格材料，經初步調查，不會影響本季財測，也將對供應商索賠。

景氣步入寒冬信號再度亮起。國發會昨天公布二○一八年十二月景氣對策信號，結果亮出二○一六年四月、卅三個月以來首顆代表「景氣低迷」的藍燈，也是蔡英文總統就職以來景氣燈號首度閃藍燈。元大寶華指出，政府勿輕視景氣低迷警訊，否則等景氣差時政策急就章，將淪於頭痛醫頭、腳痛醫腳。

經濟日報

台積南科 14B 廠化學原料出問題 上萬晶圓報廢

美國加強施壓 公布對華為和孟晚舟起訴書

過年換新鈔今日開始 100 元鈔券每人每次限兌 100 張

工商時報

景氣復甦 2018 年退票金額 8 年新低

礦壩潰堤 淡水河谷股價愁雲慘霧

三度交棒！味全總經理再異動 蘇守斌下、張教華上

聯合報

政府禁用陸資產品 政院本周公布原則

33 個月首見！蔡上任以來 景氣首次掉入藍燈

有線電視市值 4 年狂掉 800 億

蘋果日報

台灣隱形冠軍 9 大產業掛帥

晶圓生產瑕疵逾萬片 台積電：不影響財測

魏應充愛將 接味全總座 蘇守斌突辭 張教華回鍋

中國時報

ATM 迎新年 1600 億銀彈上膛

六輕水資源再利用 盼免徵「耗水費」

2019 企業最愛 台大、北科大奪冠

自由時報

中一帶一路吃癟 東南亞砍逾半投資案

英國電信獲中國牌照 但只開小門

美中貿談 決定貿易戰三種未來

