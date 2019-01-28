揚明光H1中國訂單能見度不高 看好智能家居及3D列印機 開盤走跌

微投影模組大廠揚明光 (3504) 去年每股盈餘 1.57 元，由虧轉盈；展望今年，公司預估上半年智能家居及 3D 列印機成長，其餘包括無屏電視產品及貨架顯示器出貨恐將下滑，今天開盤反映上半年訂單能見度不高陰影，股價走跌。揚明光學 2018 年營收 62.62 億元，年增 41%，營業毛利 12.55 億元，毛利率 20%，因銷售組合差異及製程良率提升，較前一年度增加兩個百分點，營業利益 1.67 億元，稅後淨利 1.8 億元，每股盈餘 1.57 元，全年正式轉盈。



揚明光學表示，去年在產品與客戶的調整與開拓有所進展，使得營收明顯成長，其中微投影光學模組受惠於中國無屏電視高解析度及高亮機種進入量產擴張，出貨情形較去年同期成長 66%；取像光學零組件因智能家居新產品加入，出貨情形較去年同期增長 25%；工業光學模組因貨架顯示器步入量產，填補電視拼牆光機衰退的缺口，出貨情形較前一年度成長 10%；投影光學零組件出貨情況較前一年度成長 15%。



展望 2019 年上半年，揚明光指出，由於全球經濟前景不明、美中貿易爭端尚未有效解決，來自中國的訂單能見度不高，預期無屏電視產品出貨情形較去年同期減少；貨架顯示器處於等待客戶導入計畫階段，預期出貨情形較去年同期持平或小幅減少。



至於智能家居新產品進入量產，出貨情形預估較去年同期小幅增加；3D 列印機可望因工業及牙醫用的高解析、大面積產品在第二季量產，出貨情形較去年同期成長。此外，公司將持續開拓車載、用於工廠自動化機器視覺的鏡頭與 3D 掃描模組及其他關鍵零組件等應用市場及客戶，建構公司中長期成長的基礎。