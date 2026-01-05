鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-01-05 20:01

集邦 (TrendForce) 今 (5) 日發表 1 月上旬面板價格預測，部分電視品牌採購動能仍相對強勁下，電視面板需求持穩，價格有機會在開年就迎來一波漲幅，1 月全尺寸估將上漲 1 美元，第一季進入上漲循環。

集邦估1月電視面板全尺寸漲1美元 Q1迎來上漲循環。(圖：群創)

集邦表示，支撐電視面板需求維持穩定，面板廠因而可以保持較高的稼動率，也因為 2 月逢農曆新年，面板廠目前正規畫屆時進行減產，會讓當月需求向前後月份挪移，整體供需可望維持穩定，也讓電視面板價格轉為上漲趨勢。

顯示器方面，集邦分析，1 月液晶顯示器面板需求仍處於淡季循環中，但因面板廠堅守價格須維持穩定的立場，因此就算需求較為疲弱，主流面板價格仍有支撐，就目前來看 1 月液晶顯示器面板價格，將有機會全面維持持平態勢。

集邦也看好，第一季起電視面板價格將開始進入上漲循環，也可望開始刺激液晶顯示器面板需求，在 2 月減產效應同步刺激下，是否有機會進一步帶動液晶顯示器面板價格跟進上漲，將是未來 1-2 個月密切關注的焦點。

筆電面板來看，集邦表示，預期需求轉為疲弱，部分品牌因為上一季度提前備貨，第一季需求動能將放緩，加上記憶體缺貨與價格大幅調漲帶來的衝擊，品牌客戶將增強對其他主要零組件砍價的力道，處於供過於求狀況的筆電面板將首當其衝。