集邦估電視面板明年1月需求維持不差 價格有望上漲

2025-12-22

研調機構集邦 (TrendForce) 今 (22) 日發布 12 月下旬面板價格預測評論，電視面板在需求維持不弱之下，預估全面持平，且明年 1 月需求有機會仍維持不差，不排除價格有機會開始上漲，顯示器面板同樣醞釀上漲氛圍。

電視面板明年1月需求維持不差 價格有望上漲。(圖：群創提供)

集邦表示，進入 12 月後，電視品牌客戶一方面認為面板價格已在底部，另一方面也擔心記憶體缺貨與價格高漲問題將陸續擴及電視產品，且明年可能擴大發酵，因此持續將部分明年第一季面板需求提前準備。

由於目前電視面板需求仍維持穩定，面板廠的生產與稼動率仍持續維持在相對較高水準之下，面板價格因而獲得一定的支撐基礎，在需求維持不弱之下，也開始醞釀面板價格上漲的氛圍。

集邦預估，12 月電視面板價格包括 32 吋至 65 吋將全面持平，同時在預估明年 2 月份農曆新年及工作天數減少之下，部分需求會向 1、3 月分流的前提下，1 月需求有機會仍維持不差、有機會開始上漲。

顯示器方面，集邦表示，第四季需求雖偏弱，但仍有少數客戶增加需求，且面板廠因主流顯示器面板長期處於虧損狀態，因此也不願意在面板價格上有更多讓步，品牌客戶目前也可接受價格維持穩定。

集邦預估，顯示器面板 12 月價格走勢大都維持持平，但面板廠預期電視面板價格開始醞釀上漲的氛圍下，對拉抬顯示器面板價格走勢亦有幫助，也同步開始醞釀價格上漲的氣氛，但屆時仍須視實際需求走勢及買賣雙方議價狀況。

筆電方面，集邦表示，進入 12 月後，受到記憶體缺貨與價格大幅上漲的衝擊正逐漸顯現，部分品牌希望可以趕在明年正式調漲整機出廠價格前，增加對中低階機種出貨，因此也帶動筆電面板短期需求的增溫。

不過，明年的需求受到記憶體影響下不確定性更高，因此就算目前部分面板需求增加，面板廠對面板價格的態度卻更加放軟，仍是希望以維持客戶關係為優先考量。