台灣高鐵3/15發行全新自由座回數票 30天期票再便宜5%

台灣高鐵 (2633-TW) 今 (28) 日宣布，3 月 15 日起將推出新一代自由座回數票，提供效期 30 天內搭乘 10 次，以及 60 天內搭乘 8 次二種不同選擇，不限搭乘班次，分別可享 82 折、92 折優惠，其中，30 天期回數票較原回數票 87 折更優惠，藉此持續拉升載客率。

台灣高鐵說明，新一代回數票規劃可提供旅客更加彈性的選擇，滿足不同頻率、經常往返二地的旅客需求，也可望有效拉升離峰載課表現。

其中，優惠效期 30 天搭乘 10 次的回數票，票價為自由座 82 折 (約標準車廂對號座 8 折)，較原回數票 87 折 (約標準車廂對號座 85 折) 更加優惠。

以搭乘「台北－新竹」區間為例，購買新一代回數票 30 天內搭自由座往返 5 趟 (10 次)，較原價節省 505 元。

另一種選擇是 60 天搭乘 8 次的回數票，票價是自由座 92 折 (約標準車廂對號座 9 折)，較原回數票 45 天優惠效期更長，旅客行程安排更具彈性。

以「台北－左營」區間為例，購買新一代回數票 60 天內搭乘自由座往返 4 趟 (8 次)，較原價可省下 925 元。

另外，台灣高鐵提醒，新一代回數票仍採記名制，限持卡者本人使用；而配合新一代回數票開賣，原優惠效期 45 天搭乘 8 次的回數票將停止發售，已購買原回數票的旅客，效期內仍可繼續使用，或按照回數票使用須知規定辦理退票後，持原回數票卡可直接改購新優惠。

而為鼓勵會員使用，高鐵 TGo 會員 6 月 30 日前購買新一代回數票，可再享 TGo 點數加碼 50%。