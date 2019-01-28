〈綠能躉購費率爭議〉要順利推動離岸風電發展 經濟部：須在四大面向間找平衡

再生能源躉購費率審定會將於周三 (30 日) 召開，屆時將定案今年度離岸風電躉購費率，經濟部次長曾文生今 (28) 日表示，盼外界別將離岸風電所面臨的各種挑戰，簡化為躉購費率這項單一指標，要順利推動產業發展，必須在經濟、金融、產業與法律四大面向間，取得有效的政策平衡點。

曾文生今日出席「台灣離岸風電及產業發展之願景與挑戰」論壇，他致詞時表示，外界輿論多集中在躉購費率指標上，但推動離岸風電發展的過程，經濟部從不認為是件易事，盼社會不要將離岸風電所面臨的各種挑戰，簡化為躉購費率這項單一的指標。

針對風電議題，曾文生指出，不能只看到他人努力的成果，而不了解努力的過程，若想達到相同成果，必須花費足夠努力，因此，台灣還有許多問題必須克服。

曾文生表示，目前台灣面對的不僅是躉購費率問題，若要順利推動產業發展，在經濟、金融、產業與法律等四大面向間，必須取得有效的政策平衡點。

曾文生以過去台灣出口許多零組件到世界各地為例，他指出，台灣在全球供應鏈佔有重要地位，而推動再生能源發展，除建立整體架構外，還需要建構綠色金融環境、認證組織與金融單位的配合等，這也是台灣所面臨的第一次，無論對產官學界而言，都是面對系統性建立的重大挑戰工作。