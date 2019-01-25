〈揚明光法說〉今年全年能見度偏低 資本支出擴至5億元

光學元件廠揚明光 (3504-TW) 在去年結束連兩年虧損，全年稅後純益 1.8 億元，每股純益為 1.57 元，總經理徐誌鴻在今 (25) 日法說會指出，目前來看全年的產業能見度偏低，但看好 3D 列印及智能家居產品應用；而加碼投資孟加拉光學元件廠，將在下半年投產。此外預估今年的揚明光資本支出約 5 億元，也較去年成長。

就現有的揚明光產品線而言，徐誌鴻指出，揚明光的生財用 3D 列印機已運用到醫療市場的牙醫使用，預估生財用 3D 列印機上半年出貨，將較去年同期成長 15-20%，而目前其生財用 3D 列印機也已運用珠寶設計業使用。

同時，徐誌鴻也看好今年的智能家居產品應用市場，預估在今年的銷售將超越去年。

此外，揚明光位於孟加拉的光學元件廠主要為研磨玻璃鏡片，在產能利用率滿載之下，揚明光已投入加碼擴充興建二廠的生產線，將在下半年投產。徐誌鴻說，加碼投資擴張在孟加拉的光學鏡片生產線，主要在於滿足揚明光在玻璃鏡片的需求，並取代外購鏡片。同時，揚明光在去年也在台投資塑膠射出及模造玻璃鏡片等設備。

在車用光學部分，由於抬頭顯示器 (HUD) 品項屬於車輛選配，徐誌鴻認為，其市場成長力道不大，今年將在車用投地燈加強拓展日本客戶的市場。