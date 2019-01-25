〈揚明光法說〉無懼第4季旺季不旺 全年轉盈結束連兩年虧損 EPS 1.57元

光學元件廠揚明光 (3504-TW) 今 (25) 日召開法說會並公布去年財報，全年稅後純益 1.8 億元，每股純益 (EPS) 為 1.57 元，較 2017 年轉虧為盈，也結束連續兩年以來的虧損，但第 4 季獲利並不符合預期，單季稅後純益約 730 萬元，每股純益僅 0.06 元。

揚明光先前已預估因中美貿易摩擦發展詭譎，中國經濟下行風險逐步浮現，預期去年第 4 季整體出貨表現較第 3 季減少，總經理徐誌鴻今天表示，去年第 4 季出現中國消費電子市場「旺季不旺」的格局，包括「雙 11」、「雙 12」等購物節銷售，都未出現消費潮，造成第 4 季營運狀況的表現不佳。

而依去年揚明光的營收比重而言，60% 的銷售比重集中於中國市場，非中國的銷售占約 30-40%。

揚明光去年第 4 季營收下滑至 13.94 億元，毛利率 19.74%，季減 0.94 個百分點，年增 1.5 個百分點，稅後純益 730 萬元，季減 93.65%，但較 2017 年同期轉虧為盈，單季每股純益 0.06 元。而 2018 年揚明光全年營收 62.62 億元，毛利率 20%，年增 1.8 個百分點，稅後純益 1.8 億元，每股純益為 1.57 元，較 2017 年轉虧為盈。

揚明光去年微投影模組出貨量 80 萬組，也在中國大陸市場取得 3 成市占，較 2017 年的 55 萬組成長 45%，但徐志鴻指出，今年的微投影模組市場能見廠低，但以揚明光本身在零組件自製率高，也具有整合的市場競爭優勢，將以提高產品的良率迎接市場的挑戰。