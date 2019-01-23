宇瞻、麗暘與晟明合推IoT病房智能監控系統獲聖約翰大學老人服務系採用

面對全台高齡化長照挑戰，宇瞻科技 (8271) 宣布，攜手麗暘科技與晟明科技，利用物聯網技術共同開發「Smart IoT 病房環境智能監控系統」。目前已成功於聖約翰科技大學老人服務事業系的照護專業教室進行展示與驗證。此系統包含完整的環境感測裝置，配合陪伴機器人巡房與遠端監控設備，整合消防自動通報系統，大幅降低事件誤 / 漏通報風險與人力成本，解決現今機構營運的問題，各層級長照病房都可以藉此無痛智慧升級。



根據衛福部統計，2018 年全台登記立案的老人福利機構逾千所，為減少意外憾事發生，以物聯網技術將病房管理智慧化、提升照護品質是現今產官學共同努力的目標。然而以總床位數來看，小型私立機構占比超過百分之五十，照護人力不足與超收床位時有所聞，智慧轉型所需負擔的建置與教育成本，小型機構通常無法買單。



宇瞻智慧應用處處長林志亮表示：「SmartIoT 病房環境智能監控系統必須是一套能真正強化長照安全、因地制宜的解決方案。確保不同規模的照護機構皆能彈性配套，降低照護人員負擔進而提升照護品質。」聖約翰科大民生與設計學院王健行院長指出：「對各級照護單位來說，安全是最基礎也最重要的需求，以新興物聯網技術將病房空間智慧升級，降低人力成本並提高安全防護，是本次系統驗證的核心重點，產業界的研發能量與學界學術專業接軌，盼推動安養照護環境監控智慧化落地。」



2018 年 8 月台北醫院照護中心重大火災意外後，內政部通過消防安全設備設置標準修正草案，明訂長照機構場所不論面積大小，皆應設置自動灑水系統與 119 火災通報裝置，降低事件延遲通報所導致的擴大災害。宇瞻團隊率先開發將消防自動通報系統整合，不僅止於環境感測裝置，還可整合新舊攝影機監視系統。只需有一套 SmartIoT 病房環境智能監控系統，就能打造事件通報零延遲、異常狀況零死角的全環境安全監控。



由麗暘開發並榮獲美國消費性電子展創新獎的陪伴機器人 Robelf，是「Smart IoT 病房環境智能監控系統」的亮點之一。除了 Robelf 本身陪伴讀經、提醒餵藥、結合尿布感測尿濕等個人化創新服務功能外，特別與宇瞻 IoT 團隊共同開發，與現場感測端、當地消防系統互連，同步接收落床、用電、火警、淹水、門禁與消防受信總機，即時通報異常狀況給被照護者與現場執班人員。多一組耳目也多個幫手，病房空間多一層保障。



此外，對人力吃緊的養護機構而言，要求相關人員重新學習一套監控管理系統是繁重的學習成本。Smart IoT 病房環境智能監控系統反其道而行，與晟明共同開發將感測器開關控制與現場環境監測的即時訊息，整合於目前普及度極高的通訊軟體 LINE，使福利機構人員在使用此系統時，學習成本降到最低。獲得操控權限的管理人員，可從遠端得知目前現場狀況，若有誤報情況，也可以直接由通訊軟體關閉警報。可根據不同場域與需求設定人員權限，管理群組人員的每項操作一目了然便於管理。只要透過行動裝置，就能超越空間限制，掌握現場資訊。