新日興MIM占比突破20% 新AirPods無線充電盒登主力供應商 今年營運衝

新日興 (3376) 去年下半年業績登頂，第四季營收 27.5 億元，逼近第三季的 27.9 億元歷史高峰，寫下歷史次高紀錄。法人看好去年 EPS 超過 6 元，今年雖有貿易戰陰霾，但躍升為新 AirPods 無線充電盒主力供應商，今年成長受矚目。新日興週三 (23 日) 股價午盤過後買單湧入拉高，最高來到 89.4 元價位，上漲 2.5%。三大法人近日呈現土洋對作局面，其中外資近兩周以來買超逾 700 張，投信則賣超逾 400 張。



新日興去年第四季受惠新品出貨以及貿易戰客戶提前拉貨效應，業績居高不下，單季營收達 27.5 億元創下歷史次高紀錄。據了解，去年下半年雖 Macbook 新品延遲上市，但該公司 AirPods 無線耳機充電盒軸承擔綱成長主力，推升整體 MIM 佔比突破 20%，也是上季業績維持暢旺的主因。由於良率提升，產能稼動率升高，上季毛利率估維持逾 25% 高檔。



法人評估，該公司上季 EPS 有機會逼近 2 元，全年 EPS 約落在 6-6.5 元之間。展望今年，儘管筆電動能保守，且產品單價可能下滑，但第二代 AirPods 充電盒將導入無線充電技術，新日興將從首代的第二供應商躍升為主力供應商。因首季將推出的新充電盒在外觀設計改變與高散熱需求之下，軸承單價大增 60-80%，可望激勵新日興今年 MIM 業績增逾 30%，也成為今年新日興營運成長的主要動能，預估今年業績逐季成長，年度破百億大關。