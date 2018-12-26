AI驅動資料經濟 宇瞻啟用工業級產品識別

隨著物聯網 (IoT)、人工智慧(AI)、5G 技術逐步整合，資料經濟產業生態鏈可望成形。模組大廠宇瞻(8271) 宣布，將從 2019 年起啟用工業級產品識別「Apacer for Industrial」，持續串聯高階軟韌硬體技術，搶攻工業級儲存解決方案商機，更展現其拓展工控市場的決心。宇瞻耕耘工控儲存領域近 20 年，更將於 2019 年 1 月 1 日起啟用「Apacer for Industrial」工業級產品標籤，協助客戶清楚辨識高品質、高可靠度、高耐用度的正工業級產品。另一方面，為呼應數位轉型趨勢，新版識別將整合 QR Code 和 barcode 條碼資訊，於製造過程中詳實紀錄生產資訊，並提供專屬產品序號，從生產、出貨到售後服務，打造追蹤回溯管理機制。



宇瞻垂直市場應用事業處處長黃美惠表示，宇瞻長期挹注資源於工業級軟韌硬體技術研發有成，今年七大目標垂直應用市場在工控領域貢獻的營收占比持續成長，包含國防領域、交通運輸、伺服器與網通、工業自動化、物聯網 (IoT)、醫療照護與博弈應用。宇瞻也已針對目標垂直市場發展專業技術團隊與客製化解決方案，在全球工業級智慧儲存市場競逐中提升競爭優勢，擴大工控市場影響力。



IDC 預測，2022 年全球 25% 的終端設備將具備 AI 邊緣運算的功能，隨著近年來工控應用智慧化趨勢越來越顯著，智慧應用發展的多元化，對數位儲存產業的影響不僅限於容量與效能等產品規劃層面，工控市場也將從量變走向質變，進入門檻大幅提高。