〈TypeC商機俏〉滲透率將快速拉升 宣德、良維擴產迎商機

Type C 受惠高速、快充的需求增加，今年在手機、筆電滲透率持續攀升，加上 USB 3.2 問世，預期也持續帶動 Type C 連接器 / 線需求看增，宣德、嘉基、良維等業者營運看俏，也紛紛擴產迎接商機。

宣德受惠 Type-C 滲透率提升，出貨量逐漸放大，營收占比從過去個位數拉高到雙位數，公司除積極擴產因應，據悉今年也將推出防水利基型 Type C 新品，衝刺業績獲利表現。

此外，宣德在伺服器布局效益今年可望顯現，加上電動車應用隨母公司立訊打進國際大廠供應鏈，今年營運可望較去年顯著升溫。

嘉澤子公司嘉基專攻高速傳輸線材，目前 Thunderbolt 3 的比重高達 6-7 成，在今年美、陸系筆電大廠持續擴大機種採用 Thunderbolt 下，預期也將帶動 Docking 應用出貨，由於單價是 USB 3.1/3.0 的 1 倍，營收動能看俏。

而良維去年雖因為蘋果 HomePod 銷售不佳，受到打消庫存影響獲利，但年上半年庫存可望逐步消化，獲利可望回沖，加上去年導入 Type C 的 iPad Pro 銷貨升溫，公司看好，出貨可望逐季成長，產能也將同步開出。

另外線束大廠貿聯，目前 Type C 占比約 80% 以上，公司看好今年比重將持續拉高，動能來自 Docking station，而連接器廠詠昇也因美系客戶大舉導入 Type C ，今年訂單能見度優於往年，公司也持續導入設備，搶拚擴產。