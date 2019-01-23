攜手麗暘與晟明 宇瞻推病房環境智慧監控系統

記憶體模組廠宇瞻科技 (8271-TW) 今 (23) 日宣布，攜手麗暘科技與晟明科技，利用物聯網技術共同開發專為長照福利機構設計的「Smart IoT 病房環境智能監控系統」，目前已成功於聖約翰科技大學老人服務事業系的照護專業教室進行展示與驗證。

宇瞻科技表示，Smart IoT 病房環境智能監控系統包含完整的環境感測裝置，配合陪伴機器人巡房與遠端監控設備，整合消防自動通報系統，大幅降低事件誤 / 漏通報風險與人力成本，各層級長照病房都可藉此無痛智慧升級。

宇瞻科技指出，由麗暘科技開發的陪伴機器人 Robelf，是該系統的亮點之一，除 Robelf 本身提醒餵藥、結合尿布感測尿濕等個人化服務外，也與宇瞻 IoT 團隊共同開發，與現場感測端、當地消防系統互連，同步接收落床、用電、火警、淹水、門禁與消防受信總機，即時通報異常狀況給被照護者與現場執班人員。

除與麗暘科技合作外，宇瞻也與晟明科技共同開發將感測器開關控制與現場環境監測的即時訊息，整合於目前普及度極高的通訊軟體 LINE，使福利機構人員在使用此系統時，學習成本降到最低。

宇瞻的 Smart IoT 病房環境智能監控系統目前積極爭取產官學各種合作機會，已與聖約翰科大老人服務事業系產學合作，獲取實際操作人員的反饋與專業場域的驗證，使照護病房空間智慧轉型方案最佳化。