智慧趨勢續行 AI+Robo ETF掛牌半年受益人數破萬

AI 浪潮席捲全球，不僅改變人類生活型態，更持續深入各產業應用，觀察今年以來至昨 (21) 日，全球三大人工智慧級機器人指數皆呈現正報酬，而台灣第一檔佈局全球 AI 及機器人趨勢之主題式 ETF－「國泰 AI+Robo｣(00737-TW)) 也強強滾，掛牌才半年，受益人數已經破萬人。

甫落幕的 2019 年 CES 大展，點出 AI、機器人、5G、物聯網、AR/VR 等科技五大發展面向，相關技術將在未來 20 至 30 年內大幅改變現有商業模式與產業型態。

智慧趨勢確立，今年以來，全球三大人工智慧級機器人指數因此表現強勁，其中 NQROBO 指數漲幅達 10.24%、ROBO 指數為 8.84%、IBOTZ 指數則為 8.36%，表現皆優於 NASDAQ 100 指數上漲 7.21% 的表現。

近期花旗銀行前董事長 John S. Reed 受訪表示：「銀行服務主要是建構在位元組 (bytes) 組成的數據基礎」，而 AI 的強項即為能夠快速處理大量數據，並根據數據提供客戶更精準的服務。而美國最大銀行摩根大通目前亦在矽谷投資，設立金融科技園區並招募相關人才，以因應未來金融與 AI 的結合。

國泰 AI+Robo ETF 經理人游日傑也指出，舉凡金融、教育、工業、運輸，甚至醫療保健，都可見到 AI 身影，各產業亦積極導入，其所帶來的投資商機不容小覷。觀察台灣第一檔佈局全球 AI 及機器人趨勢之主題式 ETF－「國泰 AI+Robo｣(00737-TW))，追蹤由 NASDAQ 與 CES® 大展主辦方共同編製的「納斯達克 CTA 全球人工智慧及機器人指數｣（NQROBO），其受益人數自去年 6 月掛牌時的約 3800 人，至 2018 年 12 月底時，已來到超過 11000 人，為目前國內海外原股型 (除陸股)ETF 中受益人數最多的 ETF，顯見投資人對於科技趨勢的關注。

國泰 ETF 團隊主管鄭立誠進一步表示，在大勢所趨下，不排除市場可能還有 AI 相關基金陸續推出，投資人可在下一波熱錢進場前，透過已掛牌的 ETF 領先卡位。此外，建議投資人選擇時，宜留意追蹤之指數涵蓋面向是否完整，若指數僅佈局晶片股或傳統硬碟類股，可能錯失例如 AI 醫療或是智慧生活設備等相關商機，此為可多留意之處。