盤前財經大事搶先讀2019年1月22日

今日操盤前瞻

台灣 12 月失業率

南韓第 4 季 GDP、12 月 PPI

美國 11 月耐久財訂單、12 月成屋銷售

〈環球晶展望〉逾 5 億美元建廠投資喊停 看美中貿易戰短空長多

矽晶圓廠環球晶 (6488-TW) 董事長徐秀蘭昨 (21) 日表示，受到美中貿易戰影響，市場氣氛轉趨觀望，原先預計投資逾 5 億美元，在海外興建的 12 吋廠與擴建 8 吋磊晶廠皆已喊停，但預期美中貿易戰短期為產業修正，長期是健康的影響。閱讀全文...

〈5G 願景高峰會〉不只工業應用 鴻海攜亞太電拓 8K+5G 八大生活領域

鴻海 (2317-TW) 集團在 5G 布局除了衝刺 8K 影音，以及智慧製造外，也攜手旗下亞太電推出一系列 Pre-5G 智慧生活應用，透過 8K+5G 聚焦在工作、教育、娛樂、家庭社交、健康、安全、財產交易、環保交通等 8 大生活領域。閱讀全文...

外資押寶 10 金控過年 卻連砍 3 檔壽險金控

從外資操作發現，外資開始押寶金控股過年，不過在加碼金控股之際，有三檔壽險金控遭外資連砍，其中，外資連賣國泰金 14 天，而新光金更是累計被賣超逼近 14 萬張。閱讀全文...

渣打：人民幣 Q1 仍有貶值壓力 但全年不至於貶破 7

為提振放緩的中國經濟成長，中國人行刻意引導利率下行，使得人民幣承受不小的貶值壓力，渣打銀行大中華北亞首席經濟師丁爽認為，中國對外匯市場的干預與資本外流限制，可望緩和人民幣貶勢，預估第 2 季在基本面支撐下，人民幣貶破 7 的機率不大。閱讀全文...

人口紅利不再？2018 年中國勞動人口減少 史上首見

根據《彭博社》報導，中國國家統計局數據顯示，2018 年新生兒數量，較 2017 年減少約 200 萬人，創 1961 年以來新低；另，陸媒報導稱，去年中國勞動人口亦出現下滑，為史上首見。閱讀全文...



