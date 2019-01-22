〈中美晶展望〉轉投資台特化取得國內半導體大廠認證 營運成長可期

太陽能廠中美晶 (5483-TW) 旗下除半導體矽晶圓廠環球晶 (6488-TW) 外，去年轉投資取得約 3 成股權的台特化，可望成為營運第三隻腳。中美晶總經理暨台特化董事長徐秀蘭表示，目前台特化已取得國內半導體大廠認證，加上可透過環球晶的資源借力使力，未來營運成長空間可期，有機會在 2 至 3 年內成長茁壯。

中美晶董事會去年 6 月通過台特化的投資案，投入 9.9 億元資金，取得台特化 30.93% 股權，成為其最大股東。該公司成立於 2013 年，開發出高純度矽乙烷生產技術，去年並完成矽乙烷年產能 40 噸、矽丙烷年產能 4 噸的建廠作業，可望成為亞洲第一家、也是台灣首家生產半導體關鍵化學材料矽乙烷及矽丙烷的公司。

矽乙烷與矽丙烷是台灣半導體上游供應鏈關鍵版圖之一。台特化可產出符合、甚至高於國際標準規格的矽乙烷及矽丙烷，成為繼美商 Voltaix 及日商三井化學之後，全球第 3 家高純度矽乙烷供應商及全球第 2 家高純度矽丙烷供應商。

徐秀蘭表示，半導體高階製程才會應用到矽乙烷與矽丙烷，可說是「明日事業」，未來面板製程也會使用到，需求量將會越來越多，但目前台特化主要專注於半導體產業，目前已通過國內半導體大廠認證，營運成長空間可期，將成為中美晶的第三隻腳，可望於 2 至 3 年後成長茁壯。

徐秀蘭表示，中美晶持股 50.84% 的環球晶 (6488-TW)，與台特化客戶有些重疊，環球晶在國際半導體產業的長期合作網絡，將成為台特化快速進入產業供應鏈的助力。至於未來是否要增持台特化，使持股達到逾 5 成，她則說，要看未來因緣變化。