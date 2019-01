智冠12月營收登全年高峰 多款遊戲搶電玩展商機

智冠 (5478) 自結 12 月合併營收 6.07 億元,月增 17%,為 2018 年單月最高,累計 2018 年合併營收 55.21 億元,年減 64%,主要為採用 IFRS 國際財務報導準則第 15 號公報,營收認列由總額認列改採淨額認列所致。智冠子公司中華網龍 (3083) 旗下手遊《吞食天地 M》將於月底參展「2019 台北國際電玩展」,除以人氣角色巴豆妖主題打造遊戲經典市集「涿郡夜市」,並同步舉辦「競技慶典」全國大賽,今天線上賽搶先開打,總決賽也將前進電玩展精彩對決。至於以戀愛交友線上遊戲《戀愛盒子》改編的手遊新作《戀愛盒子 M》即將與玩家見面。



代理營運方面,遊戲新幹線旗下線上遊戲《完美世界 2 Online》已於本週三推出年度重大改版。此外,為迎接農曆春節假期,遊戲新幹線旗下多款人氣遊戲本月祭出歡慶春節優惠活動。



網路行銷媒體子公司一帆數位除了積極拓展數位媒體業務,也將於今年台北電玩展首度跨足電競賽事領域,與台北市電腦公會合作聯手舉辦全新電競賽事《TGS 電競星光大道》,策劃多款熱門遊戲競賽項目,並引進各大企業品牌跨界支持,傾力打造高規格、多元化的全民電競星舞台。



金融科技事業群 2018 年完成合併重要任務後,藍新集團今年將全力衝刺代收代付與電子支付雙核心,穩健擴增現有線上交易規模並逐步打通線下通路,為連鎖店乃至於中小型、微型商店提供 All in One 多元支付整合系統 (AIO),技術整合串聯電子支付、行動支付、電子票證、銀行收單機構等各種支付,解決店家面臨多元支付市場需求的收款困境,建立友善便捷的支付環境。此外,《ezPay 簡單付》電子錢包也將積極加入更多合作商店,共同促進行動支付應用與普及。