智冠集團攜手台北電玩展 打造全新電競舞台

智冠 (5478) 集團 2018 年起投入打造大型全民電競賽事《MCL 台港澳網咖電競聯賽》，旗下一帆數位首度與台北市電腦商業同業公會合作，於「2019 台北國際電玩展 Taipei Game Show」帶來全新電競賽事《TGS 電競星光大道》，以人氣線上遊戲《爐石戰記》、《鬥陣特攻》、《決勝時刻：黑色行動 4》、《競速空間：賽車體驗》為比賽項目，上週六進行一連 3 週激烈的資格賽對決，順利取得決賽門票的玩家將可站上《TGS 電競星光大道》，在台北國際電玩展舞台一決高下。一帆數位長期致力於數位媒體產業，近年來隨著電子競技的發展，不僅帶動影音直播平台觀眾群持續攀升，為網路生態帶來了許多變化，也有越來越多企業品牌藉由與電競賽事結合，更貼近品牌消費者。



有鑑於此，一帆數位今年跨足電競賽事領域，有別於過往主要遊戲賽事由電腦 3C 廠商舉辦，《TGS 電競星光大道》引進各大品牌跨界合作，包含 intel、台新銀行 Richart、金士頓 HyperX、Plextor、B.FRIEND、義美食品、葡萄王生技、華聯國際及知名汽車品牌，共同打造高規格電競賽事，呈現多元化的賽事內容，為電競產業注入一股全新氣象。



台北電玩展《TGS 電競星光大道》現場除可以觀看戰況激烈的賽事，還有熱門手遊《吞食天地 M》、線上遊戲《絕地求生》、Switch 平台《任天堂大亂鬥特別版》等眾多舞台活動，與玩家一起共度全台最盛大的遊戲派對。



為了讓線上觀賽的玩家即時收看精彩的戰況，更加融入電競賽事，替喜愛的戰隊加油，在資格賽期間，《TGS 電競星光大道》也力邀各大電競賽事知名主播與賽評「羅傑 Roger」、「偷米」、「廚爹」、「Nia」、「湯瑪士」、「KRAPY」等，為玩家帶來最專業、精闢的賽況播報。