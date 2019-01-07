智冠攜高雄新興高中產學合作 培養數位音樂人才

遊戲大廠智冠科技 (5478-TW) 今 (7) 日宣布，已與高雄市立新興高中簽署合作備忘錄，宣示共同栽培青年音樂人才，未來將以智冠「高雄音樂製作中心」專業的錄音室設備，及多年音樂創作能量，透過各類型產學合作，擴大音樂人才培育效益。

智冠成立 35 年來深耕遊戲產業，對遊戲音樂擁有深厚的創作底蘊，曾參與包含經典單機遊戲《金庸群俠傳》、《天龍八部》、《鹿鼎記》，線上遊戲《中華英雄 Online》、《真古龍群俠傳 Online》及手遊《吞食天地 S》、《我的英雄夢 GO》、《萬王之王 3D》等多款遊戲背景音樂、音效、配樂製作。

為追求高品質的音樂創作，智冠於 2010 年投資數千萬元，在高雄打造東南亞最大的數位同步錄音室「高雄音樂製作中心」，可容納百人以上合唱團、交響樂團，還能同步進行錄音，盼能帶動高雄音樂領域發展，並嘉惠南部音樂人才。

智冠科技董事長王俊博表示，有感於近年來遊戲及多媒體相關產業蓬勃發展，使音樂人才需求持續擴大，盼能透過智冠「高雄音樂製作中心」專業的錄音室設備，及多年的音樂創作能量，培育數位娛樂的音樂專業人才，智冠科技文化藝術基金會也將提供新興高中音樂班獎學金。

高雄市新興高中的國中音樂班成立至今屆滿 35 年，已成為南台灣首屈一指的音樂班，並於去年成立高中部音樂班，給予學生更專業及全方位的古典與應用音樂藝術教育，校長江春仁盼學生們能經由智冠豐富的產學資源與經驗，加速學習成效，透過實務學習與業界接軌。