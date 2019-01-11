豪展Q1可望延續新品拉貨力道 未來三策略進攻

豪展 (4735-TW) 為醫材廠，主要產品為額耳溫槍、血壓計與吸鼻器等，豪展董事長莊明輝表示，第 4 季時有新產品出貨，因此第 1 季可望延續拉貨力道，豪展未來主要有三項目標：加強血壓計的市場規模、拓展亞洲市場銷售力道，並將專利產品商品化。

莊明輝表示，血壓計是未來的主力產品之一，除了在市場方面，血壓計規模是測溫市場的 7 倍以外，從血壓計製造方面來看，因為市場大，公司也不能只做高端產品，必須加入中低端產品一起佈局才能完全打入市場。莊明輝強調，血壓計產品除了設計成本低，品質也要好，才能在市場再下一城，目前台廠血壓計沒有代表廠商，豪展的目標就是希望能成為台灣第一的血壓計生產廠。

豪展總經理紀強說明，目前豪展的經濟規模已經在去年下半年漸漸做出雛形，產品方面也在品質與設計上做出改善，未來會多方布局亞洲市場，日本除原本的客戶之外，今年也會有新客戶的合作加入；中國則會在測溫市場加入新的 ODM 客戶，某些代工案已經談妥，大量可望落在今年，挹注公司營收。

豪展 12 月營收達營收 1.53 億元，月增 51.48%，年增 33.92%，優於市場預期，第 4 季營收 4.11 億元，季增 5.11%，年增 29.24%，更創下歷史新高，豪展表示，在產品組合改善、匯率影響減輕的狀況下，豪展的毛利率、獲利都有機會跳升。