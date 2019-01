橙的擬認列損失 去年營運恐持續虧損

2018 年全球車市表現不佳,橙的電子 (4554)2018 年表現也處於低迷,全年營收年減 22.5%,公司指出,決定針對目前客戶財務狀況重新審視,並將保守先認列相關損失,恐影響 2018 年獲利表現,不過在積極落實優化產品結構、調整生產配置、降低催收應收帳款等,加上重卡及 AM 市場布局、新產品銷售,可望讓橙的未來營運先蹲後跳。橙的電子 2018 年營收 3.74 億元,年減 22.5%,為 6 年來新低,因 AM 市場客戶的業績比重攀升至 75%,AM 市場 TPMS 產品享有較佳毛利率,有助於毛利率提升。另一方面,基於未來永續經營發展考量,將認列相關損失,2018 年恐怕持續虧損,也是連續兩年出現虧損。



公司指出,2019 年將採取布局全球 TPMS 利基型市場、研發新世代 TPMS 產品進攻全球 AM 市場、優化公司整體營運三進策略,目標整體營運先蹲後跳。



橙的看準全球重型卡車、客運等大型車輛 TPMS 系統加裝需求潛在市場機會,尤其在大陸市場有高達近 2500 萬輛的保有量,且每台重卡需約 6 到 8 顆 TPMS 產品下,在大陸陸續規劃強制安裝的法規推動下,換算市場至少有約 1.5 億顆 TPMS 的需求量。



在日本,橙的除了過往透過代理商持續經營重卡運輸車隊的市場外,於 2018 年起並為 Hitachi 設計代工重卡用的 TPMS 加快進攻加裝市場,在大陸自 2018 年第三季起已逐步開始小量出貨中國最大客車廠宇通客車,並於日前成為其唯一 TPMS 供應商夥伴,橙的以期複製更多與品牌車廠、輪胎通路及汽車零件通路等相關業者合作成功經驗,全力搶攻重型車輛利基型市場龐大的商機。



橙的表示,為提升公司於全球 AM 市場占有率表現,持續發揮手握歐美日台及大陸等國 61 個專利優勢,進行新世代 TPMS 產品及服務系統研發、改良針對不同車種的 TPMS 客製化需求設計及測試,同時整合更多車載相關系統,達到駕駛行車安全提升的效果,擴大橙的業務發展空間。



橙的目前已開發出福斯、Skoda 之 TPMS 系統產品,一方面成功協助包括輪胎通路、汽車百貨通路等 AM 市場客戶大幅縮減安裝 TPMS 系統產品時間,自一般 1.5 小時降低至 30 分鐘,同時亦可幫助駕駛在行車中輕鬆從車輛儀表板即時監控各胎壓、胎溫等資訊,完整提供主要客戶及駕駛最佳的行車安全解決方案,挾此優勢產品已全面於橙的既有的輪胎、汽車百貨等通路販售,盼能增添營運動能。