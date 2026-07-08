鉅亨網記者張欽發 台北 2026-07-08 13:26

依實價登錄最新資料，超豪宅「陶朱隱園」再現交易，今年 4 月 3 樓戶 346.92 坪以總價 8.35 億元售出，單價 270.5 萬元，成為今年最高總價豪宅交易。目前實價登錄已揭露「陶朱隱園」三筆交易，最高單價為 17 樓的每坪 364 萬元，最低單價則是去年交易同為 3 樓的 216.2 萬，最新揭露的交易 270.5 萬暫居該社區第二高單價。

觀察今年預售和成屋單價破 200 萬的豪宅交易，共分布在 11 個社區，交易筆數合計 28 筆，社區名單包括今年單價王「One Park Taipei 元利信義聯勤」的 285 萬，陶朱隱園居次，松山區的「勤美璞真城仰」每坪 233.4 萬居預售豪宅之首，名列今年以來整體排行單價第三名。

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台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐分析，「陶朱隱園」超高規格規劃，引起國際矚目，屬台北市具有話題性和地段優勢的指標豪宅。由於該社區的賣方分別有中工及亞太工商聯，不同賣方對於成本考量、價格定位的想法不盡相同；加上陶朱隱園螺旋式的設計，讓每戶的坐向、視野都具獨特性，因此即便是同樓層的戶別，衡量價格的標準也並非等量齊觀。

張旭嵐分析，豪宅之於部分高端客層多半，非單純自住考量，社交性、收藏性、資產配置和商業互利，都是評估重點。今年 AI 產品帶動整體科技業上下游發展，股市暢旺也助攻許多投資人資產翻倍，不少高端族群也頗有餘裕做股房的資產配置，因此商用不動產或豪宅，都是置產布局目標。

2026 年以來目前計有 7 個預售建案登上 200 萬俱樂部，包括「吾雙」、「勤美璞真城仰」、「西華璞園」、「德運安和」、「德運元鼎」及「永陞信義安和案」，其中「德運安和」、「德運元鼎」及「吾雙」，總坪數都不到百坪，與以往高單價豪宅幾乎由百坪大宅洗榜的態勢略有不同。