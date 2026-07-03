鉅亨網記者張欽發 台北 2026-07-03 16:21

台灣豪宅市場呈現多元發展，除了雙北市，其他都會區也已發展出極具特色的高級住宅。房仲業者盤點近兩年全台總價 4000 萬元以上的豪宅交易熱門行政區。數據顯示，台中市三大屯區霸氣橫掃前三名，「西屯區」以兩年成交 393 件的壓倒性量體高居榜首。

而「南屯區」205 件與「北屯區」146 件分居二、三名；桃園市「桃園區」121 件排名第四；高雄市「鼓山區」則以 111 件躋進第五名。

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台中市「西屯區」近兩年豪宅成交量高達 393 件，比二、三名加總的成交件數還多。永慶不動產台中七期市政加盟店協理許永雄指出，中台灣最知名的豪宅區域「七期重劃區」，從開發初期就被精準定位為「高級住宅區」。七期不僅擁有市政府行政中心、大型百貨商圈與大型公園綠地，整體優質的景觀與完整街廓設計，更是吸引豪宅買家前來置產的核心關鍵。

許永雄協理分析，七期早期建案總價即設定在 3000 萬元至 4000 萬元，隨著時間過去，這些早期建案都已突破億元，深具長期置產價值，吸引中台灣企業主購入。尤其知名品牌建商推出新豪宅建案時，原本住戶購置新屋、換屋意願強烈，形成穩定的交易量。

此外，位居豪宅交易熱區二三名的南屯區與北屯區也各具亮點。「南屯區」豪宅聚落主要圍繞在五期、七期南側，及近年具指標性的單元二、單元三重劃區，此區開發密度更低，吸引了許多不愛傳統大樓、偏好隱私與綠意的「隱富」族群。而「北屯區」隨着 14 期重劃區的開發，加上台中巨蛋、漢神洲際購物中心等百億級建設進駐，已成為台中新興的國際級豪宅戰場。

桃園市「桃園區」以 121 件豪宅交易量排名全台第四。永慶不動產桃園中路富昱好室加盟店店長林于翔表示，「藝文特區」是目前桃園最核心的重劃區，以環繞藝文廣場公園周遭的大坪數豪宅最為搶手，坐擁核心綠地第一排視野，具備無法複製的地段優勢。隨著藝文特區核心精華土地開發趨於飽和，其重劃區的擴散效應也外溢至周邊同樣具備優質環境的中路、小檜溪等新興重劃區。

林于翔指出，桃園區豪宅客群約有 6 成為在地中小企業老闆，其餘 4 成則為高收入科技業、醫師、機師與航空業人員等。值得注意的是，目前大坪數豪宅的興建數量年年減少，讓這類環繞核心綠帶的豪宅在市場上更顯珍貴，整體價值與抗跌效應依舊穩固。

高雄市「鼓山區」則以 111 件成交量，躋身第五名行政區。永慶不動產高雄中華藝校加盟店店東郭銘揮表示，鼓山區豪宅高度集中在美術館周遭，該區綠地多、文化氣息濃厚，凡是「美術」開頭的路段皆已成為指標門牌。加上坐擁「有山有海」的優美景緻，成為兼具生活質感與養生環境的頂級區域。

郭銘揮分析，鼓山區豪宅多由知名建商打造，客群涵蓋高所得的律師、建築師、醫師、及尋找「退休養生宅」的中小企業主，要求高度隱私與專業物業管理。由於近年營建成本持續攀升，預售豪宅總價基本都從 5000 萬元起跳，4000 萬元的門牌多集中在屋齡 10 年以上的百坪豪宅。

此外，同屬鼓山區的凹子底區域，也憑藉百貨公司、大型商場與優質品牌建商的加持，成為指名度極高的豪宅熱門地段。

永慶房產集團研展中心副理陳金萍指出，高資產客群購買豪宅，不再只看總價或建築外觀，而是綜合考量地段稀缺性、街廓完整度、建商品牌、生活機能、交通便利及居住品質等因素，因此位於城市核心、發展成熟且供給有限的豪宅聚落，更容易成為長期置產首選。