〈鉅亨觀點〉一項不簡單的交叉匯率 正為股市揭露風險

週三 (2 日) 蘋果 (AAPL-US) 於盤後宣布下修財測，引爆市場震撼彈，蘋果股價聞聲於盤後大跌 8%，然而在蘋果股價大跌的當口，市場一項更重要的風險偏好指標：澳元兌日圓，似乎更透露著全球正瀰漫在濃厚的避險情緒之中。

在蘋果股價於盤後重挫之後，澳元兌日圓亦聞聲大貶 1.4% 至 1 澳元兌 75 日圓一線，創下 7 年來新低，顯示市場資金正從過去活躍的風險市場，快速轉進避險概念為主的日圓市場。

澳幣兌日圓日線走勢圖 (近三個月以來表現) 圖片來源：investing.com

澳元兌日圓並不是一組簡單的交叉匯率組合，澳元兌日圓同時常被拿來作為檢視「市場風險情緒」的重要指標，因澳元與日圓在原物料資產配置上，分別代表了「風險貨幣」與「安全貨幣」兩種屬性，故澳元兌日圓匯價上的變動，即可充分顯示出市場風險偏好的改變與否。

澳元是與鐵礦砂大宗商品緊密掛鉤的商品貨幣，而日圓則是盛行低利率數十年的傳統套利貨幣，故在市場風險大幅上升 (Risk On) 之時，匯市投機者盛行「借日圓買澳元」的高槓桿投資，賺取澳元利差；但在市場避險情緒濃烈 (Risk Off) 時，匯市即會快速撤出高利貨幣澳元、轉而持有日圓。

而這樣外匯持倉組合，又與股市有何關係？以下帶領投資人來看看二組圖表：

一. 美股 S&P500 VS 澳元兌日圓：

如下圖所示，下圖 K 線圖為澳元兌日圓走勢圖，紫線為 S&P500 走勢圖，圖上可以清晰發現，事實上澳元兌日圓與 S&P500 長期有著正相關的連動關係，故澳元與日圓的破底走低，也常在適當的時機點上，給予股市交易者帶來全新看法。

K 線：澳元兌日圓月線走勢圖 紫：S&P 500 月線走勢圖圖片來源：investing.com

二. 新興市場 VS 澳元兌日圓：

下圖 K 線圖為澳元兌日圓走勢圖，紫線為 iShares 新興市場指數走勢圖，圖中可以更深層發現，澳元兌日圓是與新興市場表現緊密相貼，而在當前澳元兌日圓刷下 7 年新低之際，似乎也暗示著新興市場正潛藏著避險情緒上揚 (Risk Off) 的拋售風險。

K 線：澳元兌日圓月線走勢圖 紫：iShares 新興市場指數月線走勢圖 圖片來源：investing.com

鑒於持有日圓即等同於持有安全的避險資產，持有澳元則是代表看好原物料市場的需求端，而澳元兌日圓的下挫，除了顯示市場的避險情緒升溫以外，若再搭配週三 (2 日) 公布的美國、中國、台灣、南韓等地之製造業 PMI 數據表現來看，2019 年的新興市場，恐怕景氣寒冬才是正要開始。