除蘋果受中國經濟放緩拖累以外 還有這4間公司值得警惕

隨著中國消費者需求下降，蘋果公司新晉成為最大受害者。

因中國市場放緩，這家智慧手機製造商下調營收預估。中國身背中美貿易戰及股市大跌兩大包袱，這個全球第二大經濟體壓力重重，很多公司日子開始不好過，現在蘋果公司也加入此陣營。

除蘋果公司外，還有一些赫赫有名的公司都體會到，如今在中國不管是賣汽車還是外賣咖啡都是越發艱難：

聯邦快遞

這家快遞巨頭 12 月末下調了利潤預估，距上次上調僅有三個月時間。雖然聯邦快遞的痛苦不只是源於中國，但說起面臨的問題時，特別強調了中美之間的貿易緊張局勢。

聯邦快遞執行長 Fred Smith 曾表示多數問題都是拜「不好的政治決策」所賜。

星巴克

這家咖啡巨頭每幾個小時就會在中國開設一家新店，且預計中國將成為該公司最大的市場。但上個月，星巴克公司表示，中國市場的銷售成長率長遠來看可能低至 1%，遠低於美國和世界其他地區 3% 到 4% 的成長率。

目前尚不清楚應將多少歸因於中國經濟或貿易緊張局勢，也或許只是中國對咖啡因不那麼喜歡了。

蒂芬妮

對於這家珠寶品牌，中國的經濟困境對其海外市場的影響更大。11 月時，蒂芬妮公佈的銷售低於預期，並強調中國消費者在海外旅遊時支出減少的「趨勢很明顯」。

早在 10 月份時 LVMH 集團便發現了這一趨勢，中國政府為促進國內消費，對攜帶有未經申報商品的回國遊客出手整治。

戴姆勒

這家德國梅賽德斯汽車製造商也是首批指責貿易緊張局勢的全球品牌之一， 早在 6 月時該公司就警告說，中國對從美國進口的汽車徵收報復性關稅，將重創公司在中國大陸的銷售。

戴姆勒 10 月份再次下調利潤預估，但未將貿易戰視為罪魁禍首。捷豹路虎和寶馬汽車此後也相繼發聲，稱受到中國需求下降的影響。