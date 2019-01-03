全球製造業活動放緩 美國12月製造業PMI終值遜預期

週三 (2 日) IHS Markit 公布 12 月全球採購經理人指數 (PMI) 終值顯示，全球製造業景氣出現下滑或放緩趨勢，主因是受到美中貿易戰和全球經濟需求放緩的衝擊。

IHS Markit 週三公布美國 12 月製造業 PMI 的終值為 53.8，遜於其初值 53.9 與華爾街預期，創下 2017 年 9 月以來最低。美國 12 月新訂單指數創 15 個月新低，商業信心指數更降至 2016 年 10 月以來最低。

美國 12 月製造業 PMI 的終值為 53.8，遜於預期。(圖：tradingeconomics)

IHS Markit 首席商業經濟學家 Chris Williamson 提到：「由於美國製造業產能遭受限制，美企在尋找合適員工和足夠人力投入方面存在廣泛性的困難。」

Williamson 還表示：「12 月製造業採購活動呈現一年半以來最低速增長，突顯了庫存減少的轉變，進一步證實在經濟前景不確定性提高的狀態下，企業對支出越來越謹慎。」

美國 12 月 製造業 PMI 終值公布前，中國公布了財新製造業採購經理人指數 (PMI) 為 49.7，創下 19 個月來新低，由於最新數據跌破榮枯線 50，顯示中國經濟放緩勢頭逐漸擴大。

其他亞洲各國方面，馬來西亞製造業 PMI 指數降至 2012 年以來最低，而台灣製造業 PMI 指數跌至 2015 年 9 月以來的最低，台企表示主要是受到美中貿易戰的拖累。

隨著全球製造業放緩和通膨低於或幾乎未達到大多數國家的目標，亞洲各國央行今年不太可能繼續其緊縮政策，除非貨幣市場出現任何衝擊。

澳盛銀行亞洲策略師 Irene Cheung 表示：「我們確實看到今年全球經濟放緩，而在亞洲，特別是出口導向的國家正受到傷害。」澳盛也預期亞洲央行不會改變目前的貨幣政策。

歐元區 12 月製造業 PMI 指數幾乎沒有擴張，商業信心也創下 2012 年以來的低點。歐洲央行 (ECB) 在去年底剛結束 2.6 兆歐元兩畫寬鬆政策 (QE)，如今公布的數據令人失望。

義大利 12 月製造業 PMI 指數下滑至 49.2，高於其初值 48.4、法國因「黃背心運動」的影響緊追義大利， 該國 12 月製造業 PMI 終值為 49.7 ，呈現 27 個月來首次衰退。

英國 12 月 PMI 指數表現亮眼，升至 6 個月高位；英國工廠庫存增加以為英國脫歐做好準備。

Capital Economics 經濟學家 Andrew Wishart 表示；「雖然英國 12 月整體 PMI 指數升至六個月的高位，但仍在第四季呈現停滯不前的狀態。」

由於最新的全球製造業 PMI 終值數據證實全球經濟放緩的情況，全球股市在 2019 年開年首日呈現悲觀情緒，油價、公債殖利率雙雙下滑。

美國十年期公債殖利率走勢圖。(圖：Investing)

全球市場避險情緒濃厚，週三 (2 日) 金價觸及六個月高點，日元兌美元觸及七個月高位日圓走強，投資者亦紛紛湧入美國和德國債市進行避險投資。

截稿前，美國十年期公債殖利率跌至 11 個月低點 (2.66%)，自 2018 年高點開始下跌近 50%，美股三大指數開盤皆走跌，道瓊指數截稿前下跌逾 100 點。