2018年車市慘澹：中國銷售20年首降 美國看衰聲中超預期

全球兩大汽車市場 2018 年估算銷售業績喜憂參半，中國多年來首次下滑，美國意外略有增長。但據預期，2019 年中美市場都會更疲軟。

汽車業諮詢公司 ZoZogo 估算，2018 年，全球最大汽車市場中國的汽車銷量較 2017 年下降 3%，為約二十年來首次年度下滑。ZoZogo 的 CEO、通用汽車印尼區前任總裁 Michael Dunne 稱，2019 年中國市場會再下降約 5%，因為消費者信心仍不穩，當前有太多不確定性。

此前市場數據已經顯示中國汽車銷售可能創多年新低。據中汽協，2018 年 11 月中國汽車銷量年增率下降 18.9%，連降五個月。據乘聯會，11 月中國廣義乘用車零售銷量年增率減少 18%，連降六個月。野村證券 10 月預計，中國乘用車市場將出現自 90 年代以來首次年度銷量下滑，預計全年降 1.6%。

公布 2018 年 10 月數據時，中汽協會副秘書長姚傑表示，全年實現正增長的可能性很小，如今車市的下滑跟前兩年優惠政策提前釋放消費需求有一定關係，不可過度依賴政策刺激，而要貫徹供給側改革精神，通過市場實現企業轉型、實現優勝劣汰。

對於第二大汽車市場美國，大多數分析師都預計，其 2018 年汽車銷量可能略有增長，優於此前預期。通用汽車預計，2018 年美國市場汽車銷量為 1730 萬輛，略高於 2017 年的 1720 萬輛，此前其預計為下滑。Edmunds.com 也預計為 1730 萬輛，Cox Automotive 預計為 1720 萬輛。

華爾街日報稱 2018 年美國汽車銷量約為 1720 萬輛，並表示，這將是創記錄地連續第四年銷量至少 1700 萬輛，容易受興衰周期影響的汽車業表現出了韌性。

2009 年，受金融危機影響，美國汽車銷量跌至 1040 萬輛，創 21 世紀新低，2016 年達到了 1760 萬輛，創最高紀錄。

但幾大汽車廠商公布的各自 2018 年美國市場銷量普遍下滑。美國最大汽車製造商通用汽車全年下降 1.6% 至 295.4037 萬輛，第四季降幅 2.7%。福特年度銷量下降 3.5% 至 249.7318 萬輛，12 月降 8.8%。豐田全年下降 0.3% 至 242.6672 萬輛，12 月降 0.9%。

菲亞特克萊斯勒和日產 12 月在美均有優異表現，當月在美銷量分別增長 14% 和 7.6%，全年銷量分別降 9% 和 6.2%，降至 223.5 萬輛和 134.5 萬輛。兩家公司 12 月都受到卡車銷售的拉動，前者的 Ram 皮卡銷量高漲 34%。本田 12 月銷售增長 3.9%，全年下降 2.2% 至 160.4 萬輛，12 月其豪車品牌謳歌（Acura）銷量大增 11.4%。

展望 2019 年，通用汽車預計美國市場銷售增長將放緩，但對本公司在美表現樂觀。該公司美國區副總裁 Kurt McNeil 稱，非常看好皮卡 2019 年的表現，對 2019 年「有信心」，因為這一年會推出更多的大型卡車和轎車化 SUV，而且美國經濟強勁。菲特克萊斯勒美國區銷售負責人 Reid Bigland 稱，預計 2019 年銷售仍然強勁。

而英國金融時報稱，大多數分析師都預計 2019 年美國市場表現會更疲軟，可能跌破 1700 萬輛。

汽車研究機構 Edmunds 的 Jeremy Acevedo 稱，有很多理由警惕 2019 年，利率走高和成本增加都會繼續對買家施壓，給市場製造不確定性。製造商仍嚴重依賴高端車銷售，抵消零售需求下滑的影響，這不是長久之計。

從 ZoZog 的數據看，中國市場放緩會讓美國汽車製造商尤為痛苦。2018 年中國市場估計售出汽車約 2800 萬輛，比美國市場可能的銷售水平多約 1100 萬輛。