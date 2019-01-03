全球經濟烏雲密布：亞洲多地製造業PMI陷入收縮 歐美多國延續跌勢

受貿易摩擦等重大因素衝擊，多個亞洲國家和地區的製造業景氣程度普遍減弱，採購經理人指數 (PMI) 表現頹靡，失守 50 榮枯線。主要歐洲國家 PMI 指標持續下行。

IHS Markit 摩根大通全球製造業 PMI 在 12 月跌至 2016 年 9 月以來最低水平，至 51.5。

總體而言，儘管整體上全球製造業 PMI 指標放緩，但 12 月份發達國家表現好於新興市場國家。分項指標中，新訂單出現 2016 年 8 月以來的最弱增速，拖累企業用工增長和商業信心。製造業僱傭增長創出兩年多新低，企業信心更是創出了該指標創建以來的最低水平。

亞洲多國製造業 PMI 跌穿 50 榮枯線

經季節性調整的 12 月中國製造業 PMI 降至 49.7，為 2017 年 5 月以來首次跌破榮枯線。

分項指數中，新訂單指數 30 個月來首度進入收縮區間。新出口訂單指數 12 月略有回升，但仍在收縮區間。產出指數微升至 50 上方，但仍接近三年來最低水平。企業去庫存意願增強，產成品庫存指數保持在 50 上方，環比下降。投入和出廠價格指數均降至 2016 年 2 月以來最低，前者為 19 個月來首次跌破 50。

用工繼續收縮，不過幅度相對溫和。至此，中國製造業用工規模已連續 62 個月呈現收縮狀態。

對此，財新智庫莫尼塔宏觀研究主管鍾正生表示，12 月中國製造業內需走弱、外需疲軟。企業去庫存意願增強且工業品價格下降，這可能進一步拖累生產。中國經濟看起來面臨更大的下行壓力。

中國台灣 12 月製造業 PMI 從 11 月的 48.4 進一步下滑至 47.7，創出三年最低位。其中，產量與新業務量指標創出 2015 年 9 月以來最大幅度的收縮，部分原因在於出口銷售大幅度減少。景氣指數已連續第 4 個月低於 50 榮枯線，至 33.2%，創出 2015 年 10 月以來的最快收縮速度，表明廠家對於未來並不樂觀。

從整個台灣地區來看，除了食品與紡織業 PMI 出現擴張之外，其餘諸如電子與光學、基礎原材料、電力暨機械設備、化學暨生物醫療、交運設備等五大產業均呈現緊縮。

台灣中華經濟研究院代理院長王健全表示，貿易糾紛、全球經濟增長放緩、中國經濟持續下行、反傾銷稅令全球供應鏈混亂，以及原材料價格下滑、蘋果砍單、5G 紛擾等因素都存在相當大的不確定性，導致 PMI 數據明顯不如預期。

馬來西亞製造業 PMI 指數從 11 月的 48.2 顯著下跌至 12 月的 46.8，創自 2012 年 7 月該指數創設以來的最低值。其中，僱傭指標連續第三個月收縮。

數據調查方 IHS Markit 公司表示，生產和新業務指標大幅下滑拖累了 PMI 指數，令其進一步走低。來自歐洲和亞太地區的訂單數量明顯減少。

韓國 PMI 也處於萎縮區域，報 49.8 點。

印度製造業 PMI 在 12 月終結此前的連續三個月上漲，從前值 54 降至 53.2，為 2018 年第二高位。當季末的 PMI 平均值為 2012 財年第三財季以來的最高值。

其中，新訂單增速為當年次高水平，出口訂單連續第 14 個月擴張。產出增速為當年最快。就業增速則放緩至四個月最慢，積壓工作速度為 7 個月最快。投入庫存連續第 10 個月上升。投入成本通膨明顯放緩至 34 個月最低。

對於印度的 PMI 數據，IHS Markit 公司經濟學家 Pollyanna De Lima 表示，基於創造就業減弱，製造業企業可能對明年選舉之前的招聘決策持謹慎態度，繼而導致他們對行業及企業的前景樂觀程度受抑。

歐美多國 PMI 延續跌勢

美國 12 月製造業 PMI 跌至十五個月最低水平，至 53.8，為 2017 年 9 月以來終值新低。

其中，商業信心指數跌至 2016 年 10 月以來最低，新訂單指數創出 15 個月新低，企業經營狀況改善程度是 2017 年 9 月以來最低。

加拿大 12 月製造業採購經理人指數 (PMI) 經季調後跌至近兩年最低 53.6，11 月為 54.9。

英國 12 月製造業 PMI 延續漲勢，升至 54.2，創出 6 個月最高水平，遠高於市場預期的跌至 52.5，前值從 53.1 上修至 53.6。主要是因為新業務強勁，採購庫存穩步增加，英國製造商與客戶均為了退歐而提早做好準備。分項指數中，新訂單指數創出 2 月以來最高，出口訂單創 5 月以來最佳。

不過分析認為，PMI 攀升不代表英國的經濟前景有大幅改善，而是由於製造業囤積原料，產成品接近紀錄高位，以防英國在今年 3 月 29 日退出歐盟之後可能出現的海關延誤而已。因此，對 PMI 產生的任何正面影響都可能是短暫的，近期出現的任何增長都可能在今年稍晚時間逆轉。

歐元區表現慘澹，除了義大利和荷蘭之外，多個國家 PMI 指標均創出階段新低。

歐元區 12 月製造業 PMI 終值從 11 月的 51.8 跌至 51.5，創三年最低。

德國 12 月製造業 PMI 終值 51.5，預期 51.5，初值 51.5；11 月終值 51.8。

法國製造業 PMI 終值從 11 月的 50.8 跌至 12 月的 49.7，為逾兩年以來首次跌跌入收縮區間。主要是黃馬甲運動施加影響，且汽車業需求疲弱，令企業生產遭受打擊。

波蘭 12 月製造業 PMI 創出記錄新低，至 47.6，前值為 49.5。對此，Bank Pocztowy 銀行首席經濟學家 Kurtek 表示，該指標下滑部分是因為西歐經濟增長放緩對波蘭製造業構成連鎖效應所致。

義大利 12 月製造業 PMI 49.2，為連續第三個月低於 50 榮枯線，預期 48.4，前值 48.6。

西班牙 12 月製造業 PMI 降至 51.1，為 2016 年 8 月以來最低。