資管公司Gluskin Sheff：聯準會將在「未來幾個月」降息

儘管聯準會 (Fed) 釋出的利率點陣圖顯示，明年預期將再升息兩碼，但芝商所的聯邦基金期貨市場認為聯準會再度升息的機率很低。部分投資機構和資產管理公司不排除聯準會將再明年降息的可能性。

聯準會 12 月釋出的利率點陣圖

投資機構古根漢 (Guggenheim Partners) 的投資長 Scott Minerd 週三 (26 日) 指出，聯準會在明年降息的機率為 50%。他於美國財經節目上表示，「過去歷史中，若美股出現這種程度的跌幅，聯準會將進行應對措施，他們至少會暫緩升息，而有一半的時間他們將進行降息」。

加拿大財富管理公司 Gluskin Sheff 的首席經濟學家和投資長 David Rosenberg 週四在給客戶的報告中指出，歷史表明，在提升或降低利率時，聯準會可以並且會改變主意，他認為聯準會在未來幾個月，聯準會將放寬貨幣政策。

聯準會致力於將利率正常化，目前採取穩定的漸進式升息步伐，今年已上調利率 4 碼，將聯邦基金利率調升至 2.25%-2.50% 的區間，並預期明年將再升息兩碼，然而，期貨市場認為聯準會明年不會升息。

芝商所 (CME) 的 FedWatch 工具顯示，2020 年 1 月，升息的機率為 21.2%，而降息的機率為 20.2%。

FedWatch 工具

部分專家認為，有諸多原因可能驅使聯準會重新審視升息的政策，例如美股跌入熊市、全球增長減緩與美中貿易戰。而包含 Rosenberg 在內的更小部分人士認為，在經濟持續動盪之下，聯準會不僅會暫緩升息，並且有可能將降息。



Rosenberg 表明歷史支持他的論點，他指出，過去當經濟從擴張轉為收縮時，聯準會的政策預期將出現變化。舉例來，從 1995 年開始，聯準會多次在幾個月內，政策從升息轉為降息。

出現此情況的時間點包含 1995 年 3 月至 7 月期間、1998 年 6 月至 9 月期間，2000 年 11 月至 2001 年 1 月期間，以及金融危機附近的時間。Rosenberg 指出，聯準會平均需要兩個月的時間，將政策從緊縮轉為寬鬆。