全球風險增加 日本工業生產再陷萎縮 失業率小升

日本官方公布數據顯示，11 月份日本失業率從 10 月份的 2.4% 升至 2.5%，求才求職比率 (jobs-to-applicants ratio) 上個月的 1.62 升至 1.63，接近 44 年來最高。

在日本面臨高齡化及人口萎縮之下，導致就業市場緊張、勞動力短缺，許多公司為爭搶工人，而提高薪資。

但另一方面，11 月工業生產萎縮，由上個月的增長 2.9%，轉為下降 1.1%，主要受通用機械生產回落拖累。這是工廠活動脆弱的跡象，因為全球風險的增加，可能會破壞依賴出口的日本經濟。

不過萎縮的情況好於預期，市場預估中值為下滑 1.9%。日本經濟產業省所做的調查顯示，製造商預計 12 月產量將增長 2.2%，但 1 月份將下降 0.8%。

當前正值受美國和中國經濟增長放緩擔憂、美國財政和貨幣政策不確定性，以及貿易保護主義影響下，全球市場波動加劇，並影響經濟預期。

分析師預計，旦本第 3 季因自然災害擾亂生產而造成萎縮後，本季的工業生產和經濟增長將反彈。但是，當局仍對中美貿易戰的潛在影響保持警惕，日本工業生產數據，尚未反映出中美貿易戰的影響。

儘管日本央行實施大規模貨幣刺激以對抗物價下跌，期間已超過５年，通膨仍然未能加速上升。分析師表示，雖然擔憂長期實施貨幣寬鬆的副作用，但由於通膨距 2% 的目標仍遠，日本央行短期內仍然不會將貨幣政策正常化。