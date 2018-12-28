半導體出口下滑脫累 南韓11月工業產出月減0.7％

南韓統計局週五 (28 日) 公布月度工業數據，11 月經季節調整工業產出月減 0.7%，下跌幅度大於預期，年增為 0.2%，主要受到半導體出口下滑以及服務業產出減少所影響。

韓國統計局編制的數據顯示，11 月份礦業、製造業、天然氣和電力行業的存貨指數月減 1.7%，年減 5.9%；製造業生產指數月減 1.9%，製造業出貨指數月減 2.5%。

半導體為南韓最主要的出口商品，由於 11 月晶片出口月減 18.9%，11 月份整體半導體產量較上月下滑 5.2%。韓國統計局負責工業產出報告的官員 Eo Woon-sun 指出，「可以說半導體影響了 11 月的工業產出。」

11 月服務業生產指數月減 0.2%，年增 1.0%；零售業產出較上月增長 0.5%，連續兩個月有所攀升，年增為 1%。

投資趨勢方面，由於半導體製造設備和外國汽車進口量下滑，11 月設施投資較上月下降 5.1%，年減 10%。

工業生產數據不佳，使市場擔憂南韓經濟增長是否失去動能，韓國央行在 10 月時將該國今年經濟增長前景從先前預測的 2.9% 下調至 2.7%，低於財政部預測值 2.9%，以及國際貨幣基金組織 (IMF) 的預測 2.8%。2017 年南韓經濟擴張 3.1%，2016 年則是 2.9%。