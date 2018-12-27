〈道瓊強彈千點〉古根漢投資長：股市靠近谷底 投資者被吸引入場

週三 (26 日) 道瓊指數飆漲逾 1000 點，標普 500 指數與那斯達克指數漲幅為 5% 左右，投資機構古根漢 (Guggenheim Partners) 的投資長 Scott Minerd 指出，在美股歷經最慘聖誕夜後，投資者認為股市已近股底，因此選擇進場。

Minerd 曾在 4 月時警告，經濟衰退即將到來，並表示股市可能暴跌 40%，他認為美股已在牛市盡頭邊緣，可能導致聯準會暫緩升息，此外，他指出，當出現股市暴跌的情況時，聯準會有一半的機會將進行降息。

聯準會 (Fed) 今年共升息 4 碼，將聯邦基金利率調升至 2.25%-2.5% 的區間，新釋出的利率點陣圖顯示，明年升息預期為 2 碼。在認為聯準會明年將改變升息政策的前提下，Minerd 表示，他將非常謹慎的選擇一些便宜的資產。

另一方面，華爾街的策略師看法較為樂觀，儘管標普 500 指數在今年跌入熊市，大部人策略師認為，明年美股將上漲，在所有投行中，德意志銀行最為樂觀，認為明年標普 500 指數將上揚至 3250 點。

富國銀行的策略師 Christopher Harvey 將明年標普 500 指數的預估值從 3079 點下調至 2665 點，儘管目標遭下調，但仍比週三收盤高出約 8%。

標普 500 指數日線走勢圖

Harvey 在給客戶的報告中指出，在對聯準會近期理念有了全面性的理解後，認為該行政策可能會導致增長減緩，因此下調標普 500 指數的目標值。

整體來說，大多數華爾街策略師認為明年美股仍會上揚，以下為各家投行對標普 500 指數的預測值。